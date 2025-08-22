Marcos Rojo reveló que tuvo una discusión con Miguel Ángel Russo durante el Mundial de Clubes

El defensor admitió que, en ese momento, fue “muy duro” escuchar los argumentos del entrenador. Sin embargo, dijo que nunca sabrá por qué se fue de Boca.

El defensor Marcos Rojo, hoy jugador de Racing, habló sobre su traumática salida de Boca Juniors y reveló una charla íntima que mantuvo con Miguel Ángel Russo, técnico que decidió marginarlo del plantel xeneize tras el Mundial de Clubes.

El exintegrante de la Selección Argentina, mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018, aseguró que el entrenador le dio argumentos muy difíciles de aceptar. “Me dijo que ya no tenía la edad y que no podía jugar a ese nivel”, confesó Rojo, de 35 años, en diálogo con ESPN.

“Fue realmente muy duro, no me lo esperaba. Yo le dije que lo entendía, y que si prefería contar con Ayrton Costa lo aceptaba. Que iba a seguir entrenando y tirando para adelante”, agregó el zaguero, al que en la Academia llaman “Marcos R.”.

Discusión previa y decisión final

Rojo también reveló que mantuvo una discusión con Russo antes del último partido de Boca en el Mundial de Clubes frente a Auckland City. “Como estaba medio tocado del cuádriceps, pedí no entrenar porque no me sentía al 100%. Entonces Miguel se enoja, tuvimos una discusión, y luego fui a hablar con los chicos del Consejo de Fútbol para arreglar mi salida porque quería seguir jugando”, explicó.

El defensor aseguró que los roces venían de semanas anteriores. “Empezó todo en el partido contra Independiente: me sentí mal ese día. Al otro día entrené, y después (el entonces DT interino Mariano Herrón) me sacó”, recordó.

Cruces internos y rumores

Rojo señaló que fue injustamente responsabilizado por la eliminación frente a Alianza Lima y desmintió versiones sobre su asistencia al cumpleaños de Darío Benedetto en Paraguay. “Duele, porque tengo hijas y ya entienden y leen. Eso me jodía, porque me culparon de algo que no había hecho”, dijo.

Cuando le preguntaron por la causa real de su salida, fue contundente: “Nunca supe la verdad. Nadie vino a decirme las cosas de frente, o cuál era la molestia. No lo voy a saber tampoco”.