José Florentín: “Con la frente en alto y dejando al Ferro en la historia”

El volante de Central Córdoba expresó sus sensaciones en las redes sociales tras la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Lanús.

Hoy 17:24
José Florentín Central Córdoba

Tras la derrota ante Lanús, que significó el final del camino en la Copa Sudamericana, los jugadores de Central Córdoba se expresaron en las redes sociales y destacaron la histórica campaña del equipo.

José Florentín manifestó: “Nos despedimos de esta hermosa copa internacional con la frente en alto y dejando al Ferro en la historia”, al repostear la publicación oficial del club.

También Matías Perelló agradeció el apoyo del público: “Nos vamos con la frente en alto, competimos en todos lados, hay que seguir, vendrán cosas mejores, gracias a los que nos acompañaron siempre”. Facundo Mansilla se sumó a las muestras de orgullo compartiendo el mensaje institucional.

Desde la cuenta oficial del Ferroviario, el club expresó: “Gracias pueblo ferroviario por acompañarnos en toda esta travesía internacional que fue histórica y soñada para nuestra institución; y por supuesto gracias jugadores por el esfuerzo y dejar estos colores en lo más alto a nivel continental. ¡A no bajar los brazos, que nos queda otra final más el próximo mes y esperamos seguir contando con su apoyo y aliento siempre!”.

