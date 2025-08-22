Por decisión de Aprevide, Boca no llevaría hinchas a Mar del Plata

Tras los incidentes en el estadio de Independiente, la agencia de prevención no tiene la intención de que los fanáticos xeneizes estén en el Minella.

Hoy 16:06

La posibilidad de que Boca cuente con hinchas en el estadio José María Minella el próximo domingo 31 de agosto se complica. Tras los incidentes ocurridos anoche en el Libertadores de América, el Aprevide no tiene intención de habilitar la presencia de público visitante en el partido ante Aldosivi, por la séptima fecha del Torneo Clausura.

Si bien la Liga Profesional y la AFA mantenían la idea inicial de permitir el ingreso de la parcialidad visitante —con el aval de ambos clubes—, el organismo de seguridad bonaerense endureció su postura luego de los graves hechos de violencia. La resolución oficial se conocerá en los próximos días.

Sobre el Tiburón pesa una sanción de tres partidos (ante Belgrano, Boca y Argentinos) por incidentes entre facciones de la barra en el duelo ante Newell’s. Actualmente, el club marplatense tiene prohibido vender entradas y al Minella solo pueden concurrir sus socios, como sucedió en el empate sin goles frente al Pirata.

Sin embargo, esto no sería un impedimento para habilitar el expendio de localidades para la parcialidad xeneize, que no entraría bajo la figura de “neutrales”, sino como visitantes. En caso de confirmarse, Boca tendría 11.000 lugares disponibles: 7.000 populares y 4.000 plateas.

El escenario presenta otra dificultad: la estructura del Minella no está en óptimas condiciones. La tribuna techada está inhabilitada y la iluminación no es suficiente para jugar de noche, por lo que la Liga dispuso que el encuentro se dispute desde las 14.30.

De confirmarse la presencia visitante, sería la segunda vez que la 12 acompaña a su equipo fuera de casa este torneo. La primera fue ante Independiente Rivadavia, en Mendoza, donde 15.000 hinchas dijeron presente sin incidentes graves, aunque el partido se detuvo por bengalas en ambas tribunas. Daniel Vila, presidente del club mendocino, calificó como “un desastre” al operativo policial.