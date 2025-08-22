Central Córdoba volvió al triunfo en la Liga Santiagueña tras imponerse ante Yanda FC en El Zanjón

El conjunto de German Montenegro se recuperó de la derrota ante Sportivo Fernández al imponerse por 3 a 1 por la 7ª fecha del Torneo Clausura.

Hoy 19:35

Central Córdoba logró una victoria importante al superar por 3-1 a Yanda, en uno de los encuentros correspondientes a la 7ª fecha del Torneo Clausura “Luis Adolfo Galván” que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol.

Los goles del Ferroviario fueron convertidos por Fabrizio Aguirre a los 38 minutos del primer tiempo, Francisco Cuevas a los 4 del complemento y Nahuel Reyes a los 30. El descuento para el elenco del sur capitalino lo marcó Matías Padilla, a los 41. En la categoría Reserva empataron 2 a 2.

Con este resultado, el equipo dirigido por Germán Montenegro alcanzó los 9 puntos en la zona A, acomodándose en la tabla de posiciones. Por su parte, Yanda quedó con 4 unidades y sigue comprometido en el fondo.

En la próxima fecha, Central Córdoba será local ante Atlético Forres, mientras que Yanda visitará a Sarmiento.

Jueves 21

Mitre 0-0 Independiente (F)

Viernes 22

Sp. Fernández 1-0 Sarmiento

Agua y Energía 1-1 Comercio

Central Córdoba 3-1 Yanda FC

Central Argentino vs. Instituto Santiago – Cancha Central Argentino – Reserva 20.00 / Primera 22.00 (Público local)

Domingo 24

Atlético Forres vs. Villa Unión – Cancha Atlético Forres – Reserva 14.00 / Primera 16.00 ( Público local )

) Estudiantes vs. Unión Santiago – Cancha Estudiantes – Reserva 14.00 / Primera 16.00 ( Público local )

) Independiente de Beltrán vs. Banfield – Cancha Independiente – Reserva 14.00 / Primera 16.00 ( Público local )

) Vélez vs. Unión de Beltrán – Cancha Vélez – Reserva 14.00 / Primera 16.00 (Público local)

Lunes 25