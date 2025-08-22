Miguel Merentiel es pretendido por el fútbol catarí y encendió las alarmas en Boca

Desde el país asiático quieren quedarse con el delantero uruguayo, una de las principales figuras del Xeneize.

Hoy 19:15

Miguel Merentiel, una de las piezas más importantes del Boca de Miguel Ángel Russo, fue sondeado por el fútbol catarí. En las últimas horas, desde ese país preguntaron si el delantero podría salir por una cifra cercana a USD 10.000.000, pero en Brandsen 805 respondieron negativamente. No se trató de una oferta formal, sino de un contacto inicial.

El uruguayo, de 29 años, tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027, vínculo que extendió a comienzos del 2024, y cuenta con una cláusula de rescisión de USD 18.000.000. Desde la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme admiten que estarían dispuestos a negociarlo, aunque remarcan que no lo regalarán: el club que quiera llevárselo deberá acercarse al valor de la cláusula.

El interés por Merentiel creció tras su gran actuación en el Mundial de Clubes, donde le marcó goles a Benfica y Bayern Múnich. Además de algunos sondeos informales desde España y México, hace un mes desde Dubái consultaron si podían quedárselo por USD 7.000.000, cifra considerada insuficiente por el Xeneize.

A pesar de ser uno de los favoritos del público, la Bestia atraviesa un momento irregular: lleva siete partidos sin convertir y su nivel bajó desde el torneo disputado en Estados Unidos. Sin embargo, mantendrá su lugar en el once titular, al igual que Edinson Cavani.

Vale recordar que recientemente tuvo un desencuentro con Russo. En el duelo ante Huracán, cuando estaba listo para jugar el segundo tiempo, el técnico decidió a último momento el ingreso de Milton Giménez en su lugar.

Sorprendido, el uruguayo se fue al vestuario y habría roto una ventana de la puerta de entrada. Tras una charla profunda, las partes aclararon lo sucedido y no hubo sanción para el delantero, que sigue siendo uno de los referentes del plantel.