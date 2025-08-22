Días y horarios confirmados para los cuartos de final de la Copa Libertadores

River, Racing, Vélez y Estudiantes de La Plata son los equipos argentinos que irán en busca de un lugar en las semifinales.

Hoy 19:29

La Conmebol oficializó las fechas y horarios de los cuartos de final de la Copa Libertadores, que se disputarán entre el 16 y el 25 de septiembre con presencia de cuatro equipos argentinos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El primer cruce será protagonizado por Vélez y Racing. La ida se jugará el martes 16, en el estadio José Amalfitani, desde las 19 horas, mientras que la vuelta será el martes 23 en el Cilindro de Avellaneda, en el mismo horario.

Te recomendamos: Enzo Pérez, como un hincha más: lo que no se vio de los penales de River ante Libertad

Por su parte, River Plate se medirá ante Palmeiras de Brasil en uno de los choques más atractivos de la fase. El equipo de Marcelo Gallardo recibirá al conjunto paulista el miércoles 17 a las 21:30 en el estadio Monumental. La revancha se disputará el miércoles 24, en São Paulo, también desde las 21:30.

Estudiantes de La Plata enfrentará a Flamengo. La ida será el jueves 18, en Río de Janeiro, a las 21:30, mientras que la definición tendrá lugar el jueves 25, en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, en el mismo horario.

Te recomendamos: Gallardo tras la clasificación de River: “Al fin se dio una para este lado”

El duelo restante lo protagonizarán Liga de Quito y São Paulo. El primer partido se jugará el jueves 18, en Ecuador, desde las 19 horas, y la revancha será el jueves 25, en Brasil, a las 19 horas.