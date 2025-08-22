Más de 40 vuelos cancelados tras el primer paro de controladores aéreos

El gremio de controladores aéreos inició un plan de lucha por mejoras salariales. La primera jornada dejó decenas de vuelos cancelados y anticipan nuevas medidas escalonadas a partir de los próximos días.

Hoy 22:07

El gremio de los controladores aéreos (ATEPSA) concluyó este viernes la primera jornada de paro en reclamo de una recomposición salarial. La medida, que se desarrolló en dos etapas —de 13 a 16 y de 19 a 21—, afectó la operación de los principales aeropuertos del país y dejó como saldo más de 40 vuelos cancelados y decenas de demoras, sobre todo en Aeroparque y Ezeiza.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En las terminales se repitieron las escenas de tensión: largas filas frente a los mostradores de las aerolíneas, discusiones por la falta de información y pasajeros varados en busca de alternativas para llegar a destino.

“El clima fue de mucha incertidumbre desde temprano, porque ya se sabía que las cancelaciones iban a escalar”, señalaron desde una empresa aérea.

Desde el Gobierno rechazaron las medidas de fuerza del sindicato de los controladores aéreos. “Afectan un servicio esencial garantizado por ley y las operaciones del sistema aeronáutico”, indicaron en un comunicado.

ATEPSA cuenta con entre 1000 y 1200 afiliados repartidos en los 54 aeropuertos en funcionamiento en el país, abarcando tanto a controladores de tránsito aéreo como a otros trabajadores del área técnica.

A diferencia de otros sindicatos aeronáuticos que se vinculan con Aerolíneas Argentinas, los afiliados del sindicato dependen de la estatal Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

El cronograma de paros de controladores aéreos en reclamo de aumentos salariales continuará en los siguientes días y franjas horarias en toda la aviación:

Domingo 24 de agosto : se realizarán paros escalonados de 13 a 16 y de 19 a 22 .

: se realizarán paros escalonados de a y de a . Martes 26 de agosto: las medidas de fuerza se darán de 7 a 10 y de 14 a 17 horas.

las medidas de fuerza se darán de y de a horas. Jueves 28 de agosto : la protesta se realizará entre las 13 y 16 . Luego, de 19 a 22 .

: la protesta se realizará entre las . Luego, de a . Sábado 30 de agosto: las franjas horarias de los paros serán de 13 a 16 y de 19 a 22.

En las franjas horarias en las que se activará la medida sindical, quedarán exceptuadas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicios sanitarios, traslado de órganos, humanitarios, de Estado y/o búsqueda y salvamento.

Desde EANA, informaron que los pasajeros con vuelos afectados por las protestas de los controladores aéreos deberán contactar a las líneas aéreas para conocer el estado de su vuelo.