Los Pumas buscan revancha ante los All Blacks por el Rugby Championship 2025

El seleccionado argentino, con el santiagueño Pedro Delgado como titular, enfrenta nuevamente a Nueva Zelanda en cancha de Vélez.

Hoy 01:01

El seleccionado argentino de rugby enfrentará este sábado a las 18.10 a Nueva Zelanda en el estadio José Amalfitani de Liniers, por la segunda fecha del Rugby Championship 2025. Con Felipe Contepomi como entrenador, Los Pumas intentarán recuperarse tras la derrota sufrida la semana pasada en Córdoba, cuando los All Blacks se impusieron por 41-24 en el Mario Alberto Kempes.

Pese al traspié, la Albiceleste logró conservar el séptimo puesto en el ranking de World Rugby, aunque cayó de 82,05 a 81,60 puntos. En contrapartida, Nueva Zelanda escaló a la cima del ranking mundial con 92,51 unidades, volviendo a ser líder por primera vez desde octubre de 2021.

Contepomi citó 34 jugadores para esta ventana, con 19 forwards —incluyendo a los juveniles Boris Wenger y Nicolás D’Amorim— y 15 backs, entre ellos Gerónimo Prisciantelli, quien aún no debutó con Los Pumas. Regresaron figuras clave como Marcos Kremer, Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Joaquín Oviedo, Mateo Carreras, Franco Molina, Bautista Delguy e Ignacio Ruiz, aunque el equipo lamenta las ausencias por lesión de Thomas Gallo, Santiago Grondona y Emiliano Boffelli.

Formación de Los Pumas: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya (C), 3- Pedro Delgado, 4- Franco Molina, 5- Pedro Rubiolo, 6- Pablo Matera, 7- Juan Martín González, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo García, 10- Tomás Albornoz, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Bautista Delguy, 15- Juan Cruz Mallía. DT: Felipe Contepomi.

Formación de Nueva Zelanda: 1- Ethan de Groot, 2- Codie Taylor, 3- Fletcher Newell, 4- Scott Barrett (C), 5- Fabian Holland, 6- Tupou Vaa'i, 7- Ardie Savea, 8- Simon Parker, 9- Cortez Ratima, 10- Beauden Barrett, 11- Rieko Ioane, 12- Jordie Barrett, 13- Billy Proctor, 14- Sevu Reece, 15- Will Jordan. DT: Scott Robertson.

El encuentro se podrá ver en vivo por ESPN y la plataforma Star+, y marcará un nuevo desafío para Los Pumas ante el seleccionado más laureado del planeta.