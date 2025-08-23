Ingresar
En vivo: Los Pumas buscan revancha ante los All Blacks por el Rugby Championship 2025

El seleccionado argentino, con el santiagueño Pedro Delgado como titular, enfrenta nuevamente a Nueva Zelanda en cancha de Vélez.

Hoy 18:11

El seleccionado argentino de rugby enfrentará este sábado a las 18.10 a Nueva Zelanda en el estadio José Amalfitani de Liniers, por la segunda fecha del Rugby Championship 2025. Con Felipe Contepomi como entrenador, Los Pumas intentarán recuperarse tras la derrota sufrida la semana pasada en Córdoba, cuando los All Blacks se impusieron por 41-24 en el Mario Alberto Kempes.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

 
