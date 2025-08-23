El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 23 de agosto de 2025: anticipan una jornada con cielo despejado y máxima de 19°

De acuerdo al pronóstico del SMN, los vientos no serán tan intensos. Te contamos cuáles son las condiciones climáticas para los días que vienen.

Hoy 06:14

Tras las fuertes ráfagas de viento que durante la jornada del viernes azotaron gran parte de Santiago del Estero, se esperan condiciones meteorológicas agradables para este sábado 23 de agosto de 2025.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo se mantendrá despejado y la máxima de la jornada no superará los 19 grados. Los vientos serán moderados y soplarán principalmente del sector sur.

Para el domingo se esperan condiciones similares a las de hoy, con temperaturas que oscilarán entre los 5 grados de mínima y 20 de máxima.

Por su parte, para el lunes, en el inicio de una nueva semana laboral y escolar, se prevé un leve ascenso de los registros, por lo que la máxima treparía hasta los 24 grados. Esa tendencia se mantendría durante toda la semana y el viernes la máxima rondaría los 30 grados.