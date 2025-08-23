Ingresar
Netanyahu rechazó el informe de la ONU sobre hambruna en Gaza: "Una mentira descarada"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, descalificó un informe de la ONU que alertaba sobre una posible hambruna en Gaza, calificándolo de "mentira descarada" y defendiendo la ayuda humanitaria de Israel.

Hoy 08:33

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó en términos contundentes un informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), un organismo de la ONU, que alertaba sobre una posible hambruna en algunas zonas de Gaza. Netanyahu calificó el informe de la IPC como una "mentira descarada", y acusó al organismo de manipular la realidad.

“El informe del IPC es una mentira descarada”, afirmó Netanyahu en un comunicado emitido por su oficina. Este informe, que tiene sede en Roma, había descrito la situación alimentaria en Gaza como crítica debido a las dificultades de acceso a alimentos en medio del conflicto. La acusación de Netanyahu parece ser una respuesta directa a los reclamos internacionales sobre el impacto humanitario del bloqueo y los enfrentamientos en la región.

El primer ministro israelí también rechazó las acusaciones de que Israel estuviera implementando una política de hambruna, y subrayó que Israel ha facilitado la entrega de ayuda humanitaria a Gaza durante la guerra. "Israel no tiene una política de hambruna", insistió Netanyahu, quien aseguró que su gobierno ha permitido el paso de suministros esenciales hacia la franja, a pesar de las tensiones en la zona.

Este intercambio refleja la creciente polarización sobre la situación en Gaza, donde organismos internacionales han expresado su preocupación por la crisis humanitaria, mientras que Israel defiende sus acciones como parte de una política de seguridad.

