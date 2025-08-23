Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 AGO 2025 | 15º
X
Somos Deporte

La sana costumbre de Márquez: el español se quedó con la carrera Sprint de MotoGP en Hungría

El séxtuple campeón mundial de MotoGP lideró sin inconvenientes la carrera corta en Balaton Park y alcanzó el 13° triunfo sobre catorce posibles.

Hoy 10:47
Marc Márquez MotoGP

Indiscutible. Una victoria más para Marc Márquez, que ha monopolizado los Sprint de MotoGP con una estadística superlativa de trece conquistas sobre catorce posibles. Esta vez, Hungría fue la tierra que vio comandar las acciones al de Cervera hasta sostener por encima de los dos segundos la ventaja sobre sus perseguidores.

Un inicio accidentado tuvo lugar en Balaton Park luego de la caída de Fabio Quartararo (Yamaha), quien largaba sexto, apenas en la primera variante del circuito húngaro. Sólo unos metros más adelante, también se golpearon y quedaron fuera de carrera Enea Bastianini (KTM) y Johann Zarco (Honda).

Adelante, Marc Márquez comenzaba a hacer diferencia sobre los representantes del VR46 Team, Fabio Di Giannantonio y Franco Morbidelli. El de Cervera estiraba por encima del segundo la diferencia llegando al ecuador de la carrera corta, que otorga doce unidades a su vencedor.

Atrás, Pedro Acosta seguía penando en un sábado realmente esquivo que ya lo había visto caerse en clasificación. En la curva número 11, el español se excedio con su KTM y sufrió una caída. Pese a ello, pudo volver a la pista aunque ya sin posibilidades de pelear los puestos de vanguardia.

Nada cambió y Márquez suma doce puntos más vitales en medio de un campeonato que lo encuentra como líder con 430 unidades, 152 más que su hermano y escolta Álex Márquez. Di Giannantonio y Morbidelli se repartieron los dos escalones del podio restantes con las Ducati del VR46 Team. Luego figuró Luca Marini (Honda), siendo el más destacado entre quienes no compiten con Ducati, ubicando el cuarto puesto.

TEMAS MotoGP Marc Márquez

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Dos hombres y una mujer fueron detenidos por el millonario robo a ingeniero santiagueño
  2. 2. El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 23 de agosto de 2025: anticipan una jornada con cielo despejado y máxima de 19°
  3. 3. Mar del Plata: un adolescente murió al chocar con una moto que probaba por primera vez
  4. 4. Güemes se juega algo más que tres puntos en una visita clave a Arsenal en Sarandí
  5. 5. Evangelina Anderson sobre su separación de Martín Demichelis: “Nadie piensa en mis hijos, salvo yo”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT