La sana costumbre de Márquez: el español se quedó con la carrera Sprint de MotoGP en Hungría

El séxtuple campeón mundial de MotoGP lideró sin inconvenientes la carrera corta en Balaton Park y alcanzó el 13° triunfo sobre catorce posibles.

Hoy 10:47

Indiscutible. Una victoria más para Marc Márquez, que ha monopolizado los Sprint de MotoGP con una estadística superlativa de trece conquistas sobre catorce posibles. Esta vez, Hungría fue la tierra que vio comandar las acciones al de Cervera hasta sostener por encima de los dos segundos la ventaja sobre sus perseguidores.

Un inicio accidentado tuvo lugar en Balaton Park luego de la caída de Fabio Quartararo (Yamaha), quien largaba sexto, apenas en la primera variante del circuito húngaro. Sólo unos metros más adelante, también se golpearon y quedaron fuera de carrera Enea Bastianini (KTM) y Johann Zarco (Honda).

Adelante, Marc Márquez comenzaba a hacer diferencia sobre los representantes del VR46 Team, Fabio Di Giannantonio y Franco Morbidelli. El de Cervera estiraba por encima del segundo la diferencia llegando al ecuador de la carrera corta, que otorga doce unidades a su vencedor.

Atrás, Pedro Acosta seguía penando en un sábado realmente esquivo que ya lo había visto caerse en clasificación. En la curva número 11, el español se excedio con su KTM y sufrió una caída. Pese a ello, pudo volver a la pista aunque ya sin posibilidades de pelear los puestos de vanguardia.

Nada cambió y Márquez suma doce puntos más vitales en medio de un campeonato que lo encuentra como líder con 430 unidades, 152 más que su hermano y escolta Álex Márquez. Di Giannantonio y Morbidelli se repartieron los dos escalones del podio restantes con las Ducati del VR46 Team. Luego figuró Luca Marini (Honda), siendo el más destacado entre quienes no compiten con Ducati, ubicando el cuarto puesto.