Debut con derrota para el Diablito en Bayer Leverkusen ante Hoffenheim

Claudio Echeverri ingresó cuando su equipo ya caía 2-1 por la primera fecha de la Bundesliga. 12 minutos y un par de toques en su estreno.

Hoy 13:44

El Bayer Leverkusen tuvo un estreno con sabor amargo en la Bundesliga 2025, tras caer 2-1 como local ante Hoffenheim, en un partido donde se dio el debut oficial del Diablito Echeverri. El ex River Plate, presentado esta semana, ingresó a los 40 minutos del segundo tiempo por Ibrahim Maza, cuando el equipo ya estaba en desventaja, y mostró destellos de su talento en los pocos minutos que tuvo.

El conjunto dirigido por Erik ten Hag había comenzado bien el encuentro, poniéndose en ventaja a los 6 minutos gracias a un gol de Quansah. Sin embargo, Hoffenheim reaccionó rápido y logró el empate a los 25 minutos con un tanto de Asllani. En el inicio del complemento, Lemperle, asistido nuevamente por Asllani, marcó el 2-1 definitivo a los 52 minutos, sellando la victoria visitante en el BayArena.

En los 12 minutos que estuvo en cancha (incluido el tiempo adicional), Echeverri intentó ser protagonista: completó cinco pases correctos, se animó con tres gambetas y buscó asociarse con sus compañeros, aunque quedó claro que necesitará más rodaje para adaptarse al ritmo y la intensidad del fútbol alemán.

Otro de los argentinos en el plantel, Alejo Sarco (ex Vélez), estuvo en el banco de suplentes pero todavía no debutó oficialmente en la Bundesliga. Por su parte, Exequiel Palacios continúa recuperándose de una lesión en el tendón de la corva sufrida en un amistoso de pretemporada contra Pisa.