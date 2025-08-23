Guillermo Francos relativizó el escándalo en la ANDIS y apuntó a una maniobra política en año electoral

El jefe de Gabinete aseguró que el Gobierno mantiene la calma frente a las denuncias por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, y vinculó la difusión del caso con el debate legislativo sobre la emergencia en discapacidad.

Hoy 16:06

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo hoy que el Gobierno permanece internamente tranquilo, a pesar de la repercusión pública que generó la aparición de posibles coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El funcionario vinculó el contexto actual con la proximidad de las elecciones y afirmó que “todo lo que ha tomado estado público, ha generado todos estos comentarios y toda esta acción política”. Además, subrayó la existencia de un apoyo popular importante hacia el Ejecutivo, lo que, en su mirada, incrementa el interés de sectores opositores por aprovechar la situación.

Francos consideró que la coincidencia entre la difusión del escándalo de las grabaciones y el debate parlamentario sobre la ley de emergencia en discapacidad no es casual. “Cuando uno combina una cosa con la otra, todo tiene cierta causalidad”, afirmó el jefe de Gabinete. “Casualmente, aparece el escándalo de estas grabaciones, que todavía no tenemos claro qué son, en un momento en que se estaba debatiendo en la Cámara de Diputados el proyecto de emergencia de discapacidad”, enfatizó el funcionario, insinuando que la situación responde a un armado político.

A pesar de las sospechas sobre la intencionalidad de la denuncia, el jefe de Gabinete remarcó la importancia del rol de la Justicia y su disposición a colaborar. “Nosotros no le tenemos temor a la Justicia, porque en este caso tiene que probarse hechos, y nosotros creemos que no los hay”, indicó. Además, consideró que si existiesen responsabilidades comprobadas, los responsables deben ser procesados y sentenciados. Francos también destacó la seriedad de los funcionarios judiciales encargados de la investigación y mostró confianza en que el proceso se desarrollará conforme a derecho, sin temor a intervenciones arbitrarias.

El jefe de Gabinete contó que le preguntó a Eduardo “Lule” Menem si tenía contacto con la droguería Suizo Argentina, involucrada en los audios de Spagnuolo y en la investigación judicial y “él me dijo que nunca los contactó”.

“Lo que se hizo cuando apareció la noticia sobre el audio y al no escuchar ninguna explicación de Spagnuolo fue separarlo del cargo e intervenir el organismo y pedirle al ministro de Salud que el interventor realice una investigación a fondo. Veremos. Esto ha pasado el viernes. Estamos a la espera de los resultados”, indicó.

“Tengo confianza en las personas del gobierno”, repitió el funcionario del Gobierno y agregó: “Lo que diga Spagnuolo tendrá que probarse en los hechos. Primero tendría que haber denunciado en la Justicia si tenía una sospecha o algún elemento de prueba. Tendría que haber ido a un juez o un fiscal. Entiendo que eso no ha pasado. Si tenía esa sospecha y no la denunció será que no tiene elementos o si tiene elementos incumplió deberes de funcionario público”.