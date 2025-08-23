Cuál es el club europeo que pidió condiciones por Marcelo Saracchi

En Boca Juniors las negociaciones están abiertas, aunque en Brandsen 805 consideran que los montos ofrecidos no son suficientes. Además, el club rechazó una millonaria oferta por Miguel Merentiel.

Hoy 16:34

El futuro de Marcelo Saracchi podría estar lejos de Boca Juniors. El Celtic de Escocia, uno de los clubes más importantes del país británico, envió una oferta formal al Xeneize por el lateral uruguayo, con la intención de conseguirlo a través de un préstamo por un año con cargo y opción de compra.

Desde la dirigencia boquense, encabezada por Juan Román Riquelme, confirman que las charlas avanzan, pero aclaran que los montos de la operación no cumplen con las expectativas. Sin embargo, si el Celtic mejora la propuesta económica, la transferencia podría cerrarse en los próximos días.

Saracchi, de 26 años, llegó al club en 2023 y disputó 51 partidos con la camiseta azul y oro, en los que convirtió 4 goles y brindó 5 asistencias. Aunque alternó titularidades con suplencias, en el Consejo de Fútbol consideran que su ciclo podría estar llegando al final.