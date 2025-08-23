Boca recibe a Banfield con el objetivo de confirmar su levantada en el Torneo Clausura

Tras la goleada en Mendoza ante Independiente Rivadavia, el Xeneize va por más ante el Taladro en La Bombonera.

Hoy 08:37

Boca recibe a Banfield en La Bombonera para sostener el envión tras su primer triunfo del semestre. El encuentro se jugará este domingo desde las 18:15, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, con arbitraje de Nicolás Lamolina y televisación de TNT Sports Premium.

El Xeneize viene de un categórico 3-0 ante Independiente Rivadavia en Mendoza, resultado que cortó una racha de doce partidos sin ganar y devolvió la confianza al equipo. Con el objetivo de reafirmar el buen momento, Miguel Ángel Russo mantendría el esquema 4-4-2 y a la mayoría de los titulares que lograron la victoria.

La única duda está en el mediocampo: Carlos Palacios no rindió en su última presentación, mientras que Alan Velasco cumplió con creces cuando ingresó. Battaglia y Paredes formarán el doble cinco, y Brian Aguirre ocupará el carril derecho. El sector izquierdo será para Palacios o Velasco, decisión que se tomará a último momento.

En la tabla de la Zona A, Boca marcha décimo con 5 puntos, a uno del octavo lugar que da acceso a los octavos de final. En la tabla anual, el equipo ya regresó a zona de clasificación para la Copa Libertadores.

Por su parte, Banfield, dirigido por Pedro Troglio, ocupa el noveno puesto del mismo grupo con 6 unidades. El Taladro viene de una heroica remontada ante Estudiantes, al que derrotó 3-2 tras ir perdiendo 0-2 a los 10 minutos, con goles de Rodrigo Auzmendi, Lautaro Ríos y Martín Río.

La situación de Banfield en la tabla anual es preocupante: está 25° entre 30 equipos, a solo tres puntos del descenso. Si el torneo terminara hoy, San Martín de San Juan perdería la categoría, mientras que Talleres y Aldosivi disputarían un desempate para evitar el segundo descenso.

Probables formaciones:

Boca: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Pellegrino, Blanco; Aguirre, Battaglia, Paredes, Palacios o Velasco; Merentiel y Cavani. DT: Russo.

Banfield: Sanguinetti; Iribarren, Vittor, Maldonado, Abraham; Piñero, Esquivel, Río, G. Ríos; Méndez y Auzmendi. DT: Troglio.

Hora: 18:15.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: La Bombonera.