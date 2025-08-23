Sonríe Gallardo: Maximiliano Salas recibió el alta médica en River

El delantero vuelve a estar a disposición del Muñeco luego de 26 días y podría ir al banco de suplentes el próximo lunes ante Lanús.

Hoy 20:06

Luego del entrenamiento de este sábado por la tarde, Marcelo Gallardo recibió una excelente noticia: Maximiliano Salas recibió el alta médica después de 26 días de recuperación y tiene grandes chances de integrar la lista de concentrados para visitar a Lanús el próximo lunes.

El delantero de 27 años realizó trabajos con pelota en la práctica y dejó atrás el esguince distal del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda que sufrió en el clásico ante San Lorenzo, a fines de julio, donde debió salir a los 18 minutos de juego.

La idea del cuerpo técnico es que el ex Racing vaya al banco en la Fortaleza y, si el partido lo permite, sume algunos minutos. En caso de no reaparecer frente al Granate, tendría asegurada su vuelta ante Unión, el próximo jueves, por los octavos de final de la Copa Argentina.

La noticia es clave para Gallardo, que vuelve a contar con un atacante que mostró gran nivel en sus primeros partidos con la Banda Roja, de cara a la exigente serie de Copa Libertadores frente a Palmeiras.

River pagó ocho millones de euros por el futbolista surgido de All Boys, que respondió de inmediato: convirtió un gol en su debut ante Platense y dio una asistencia en la goleada a Instituto. Los hinchas valoran su intensidad y entrega, virtudes que le permitieron ganarse un lugar sin período de adaptación.