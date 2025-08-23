Ingresar
El Centro Municipal de Educación para el Arte continúa con las inscripciones gratuitas para sus talleres de teatro

Se trata de un espacio creativo pensado para explorar el cuerpo, la voz y la emoción en un ambiente de juego y expresión, para quienes quieran aprender actuación, improvisación y puesta en escena sin importar la experiencia previa.

Hoy 21:26
Centro de Educación para el Arte

El Centro de Educación para el Arte de la Municipalidad de la Capital informo que se encuentra abierta la inscripción para el dictado de Talleres de Teatro destinados a todas las edades, con inscripción y asistencia abierta y gratuita.

Se trata de un espacio creativo pensado para explorar el cuerpo, la voz y la emoción en un ambiente de juego y expresión, para quienes quieran aprender actuación, improvisación y puesta en escena sin importar la experiencia previa.

El taller para adultos mayores se desarrolla los lunes de 17 a 19 y los martes y jueves de 9:30 a 11:30 en la Vieja Estación del Parque Oeste, ubicada en Libertad y Colón.

El taller para niños (6 a 12 años), por su parte, se realiza los jueves de 19:00 a 20:30 mientras que, el taller para jóvenes y adultos se lleva adelante los miércoles de 19:00 a 20:30. Ellos se realizan en la sede del CEA, de calle Córdoba 254.

