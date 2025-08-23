El Centro Municipal de Educación para el Arte continúa con las inscripciones gratuitas para sus talleres de teatro

Se trata de un espacio creativo pensado para explorar el cuerpo, la voz y la emoción en un ambiente de juego y expresión, para quienes quieran aprender actuación, improvisación y puesta en escena sin importar la experiencia previa.

Hoy 21:26

El Centro de Educación para el Arte de la Municipalidad de la Capital informo que se encuentra abierta la inscripción para el dictado de Talleres de Teatro destinados a todas las edades, con inscripción y asistencia abierta y gratuita.

El taller para adultos mayores se desarrolla los lunes de 17 a 19 y los martes y jueves de 9:30 a 11:30 en la Vieja Estación del Parque Oeste, ubicada en Libertad y Colón.

El taller para niños (6 a 12 años), por su parte, se realiza los jueves de 19:00 a 20:30 mientras que, el taller para jóvenes y adultos se lleva adelante los miércoles de 19:00 a 20:30. Ellos se realizan en la sede del CEA, de calle Córdoba 254.