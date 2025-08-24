El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 24 de agosto de 2025: cielo despejado y máxima de 20°

Con una mínima de 0° a las cinco de la mañana, se espera para esta jornada dominical que la máxima de 20°. Te contamos como se viene la semana.

Hoy 06:22

A las cinco de la madrugada de este domingo el termómetro marcó 0°, según el Servicio Meteorológico Nacional y según el pronóstico la máxima alcanzará los 20°. Además se podrá disfrutar de un cielo despejado y viento, que en su velocidad máxima alcanzaría los 22 Km/h desde el sector norte.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Para la semana que va a iniciar, y última de agosto, se esperan cielos despejados, temperaturas mínimas de 9° y una máxima de 29° para el viernes, como un anticipo dela próxima primavera.

Clima 24 de agosto