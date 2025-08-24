Brutal crimen en Córdoba: un hombre fue acribillado a balazos en su propia casa

Recibió al menos 15 disparos y murió horas después en el hospital. Los atacantes escaparon en moto y aún no hay detenidos.

Un violento asesinato conmociona al barrio Villa Martínez, en la ciudad de Córdoba, donde un hombre fue ejecutado con al menos 15 disparos de arma de fuego dentro de su propia vivienda durante la madrugada de este sábado.

El ataque ocurrió en la intersección de Aviador Silvio Pettirosso y Llanquelen, donde la víctima fue sorprendida por uno o más agresores armados que irrumpieron en el domicilio y lo atacaron sin mediar palabra. Según trascendió, en el lugar la Policía secuestró numerosas vainas servidas de calibre 9 milímetros, lo que refuerza la hipótesis de un ataque planificado.

Gravemente herido, el hombre fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, pero falleció horas más tarde a causa de la gravedad de las lesiones.

Tras cometer el crimen, los autores escaparon a bordo de un motovehículo y hasta el momento no lograron ser identificados.

La fiscal Andrea Martin Artesi dispuso que la investigación se mantenga bajo estricto hermetismo mientras se buscan pistas que permitan dar con los responsables. Fuentes judiciales indicaron que todo apunta a un homicidio premeditado, aunque aún no se descartan otras hipótesis.