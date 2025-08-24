Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 AGO 2025 | 11º
X
Somos Deporte

“Indisciplinados”: la prensa de Nueva Zelanda liquidó a los All Blacks tras la histórica derrota ante Los Pumas

El combinado argentino venció por primera vez como local al elenco neozelandés en cancha de Vélez.

Hoy 07:00

Los Pumas lograron una victoria histórica al derrotar 29-23 a Nueva Zelanda por la segunda fecha del Rugby Championship. El encuentro se disputó en el estadio de Vélez y marcó la primera vez que el seleccionado argentino vence a los All Blacks jugando como local.

La prensa neozelandesa fue durísima con su equipo. El portal Stuff tituló: “Los All Blacks, indisciplinados, sufren su primera derrota ante Los Pumas en Argentina” y añadió: “Merecieron plenamente su éxito. ¿Los All Blacks? Bueno, tienen una montaña de trabajo por delante”. Por su parte, 1News destacó: “Los Pumas hacen historia al aplastar a los All Blacks en casa” y señaló que las tres tarjetas amarillas fueron claves en la caída visitante.

Te recomendamos: Histórico: Los Pumas festejaron ante los All Blacks por primera vez en la Argentina

Con este resultado, el historial en el Rugby Championship registra 25 partidos, con 4 triunfos argentinos y 21 victorias neozelandesas. Desde 2020, Los Pumas lograron cuatro éxitos ante el poderoso equipo oceánico: 25-15 en Parramata (2020), 25-18 en Christchurch (2022), 38-30 en Wellington (2024) y ahora 29-23 en Buenos Aires (2025).

Próximos partidos de Los Pumas en el Rugby Championship:

  • Sábado 6 de septiembre: Australia vs. Los Pumas (1:45, Townsville).
  • Sábado 13 de septiembre: Australia vs. Los Pumas (1:15, Sydney).
  • Sábado 27 de septiembre: Sudáfrica vs. Los Pumas (11:00, Durban).
  • Sábado 4 de octubre: Los Pumas vs. Sudáfrica (11:00, Twickenham – Londres).

TEMAS Los Pumas Rugby Championship All Blacks

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En cadena: conductor de una camioneta embistió a vehículos estacionados
  2. 2. Mirtha Legrand, filosa con Gimena Accardi: “Lo hizo quedar como un cornudo”
  3. 3. Cande Vetrano compartió un mensaje especial en medio de la ruptura de Accardi y Vázquez
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 24 de agosto de 2025: cielo despejado y máxima de 20°
  5. 5. “Lo volvería a hacer”, aseguró un femicida tras recibir su condena a prisión perpetua
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT