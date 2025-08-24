“Indisciplinados”: la prensa de Nueva Zelanda liquidó a los All Blacks tras la histórica derrota ante Los Pumas

El combinado argentino venció por primera vez como local al elenco neozelandés en cancha de Vélez.

Hoy 07:00

Los Pumas lograron una victoria histórica al derrotar 29-23 a Nueva Zelanda por la segunda fecha del Rugby Championship. El encuentro se disputó en el estadio de Vélez y marcó la primera vez que el seleccionado argentino vence a los All Blacks jugando como local.

La prensa neozelandesa fue durísima con su equipo. El portal Stuff tituló: “Los All Blacks, indisciplinados, sufren su primera derrota ante Los Pumas en Argentina” y añadió: “Merecieron plenamente su éxito. ¿Los All Blacks? Bueno, tienen una montaña de trabajo por delante”. Por su parte, 1News destacó: “Los Pumas hacen historia al aplastar a los All Blacks en casa” y señaló que las tres tarjetas amarillas fueron claves en la caída visitante.

Te recomendamos: Histórico: Los Pumas festejaron ante los All Blacks por primera vez en la Argentina

Con este resultado, el historial en el Rugby Championship registra 25 partidos, con 4 triunfos argentinos y 21 victorias neozelandesas. Desde 2020, Los Pumas lograron cuatro éxitos ante el poderoso equipo oceánico: 25-15 en Parramata (2020), 25-18 en Christchurch (2022), 38-30 en Wellington (2024) y ahora 29-23 en Buenos Aires (2025).

Próximos partidos de Los Pumas en el Rugby Championship: