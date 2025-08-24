El barrio Sarmiento celebró el Día del Niño con juegos, deporte y solidaridad

Más de 50 niños disfrutaron de actividades deportivas, merienda, lectura y sorteos en la plaza Italia. La jornada fue organizada por la Asociación Civil “Los Chañares” y contó con la entrega de ropa y calzados a pequeños de bajos recursos.

Hoy 12:00

El barrio Sarmiento de la ciudad Capital celebró el Día del Niño con una jornada recreativa organizada por la Asociación Civil “Los Chañares”. La propuesta fue libre y gratuita, y reunió a más de 50 pequeños en la plaza Italia, ubicada en Santa Fe, entre Lamadrid y Dardo del Valle Gómez.

El evento incluyó clase de tenis, cancha de vóley y básquet, merienda, sector de lectura y arte, además del sorteo de una bicicleta donada por un vecino. También se entregaron calzados y ropa a niños de bajos recursos gracias a donaciones llegadas desde el sur del país y a través de la escuela de tenis. Esto benefició a pequeños del barrio y el resto será distribuido en otras localidades de la provincia. Además, se realizó la venta de ropa donada por vecinos con el fin de recaudar fondos para recuperar un predio afectado por la delincuencia y transformarlo en sede de la asociación.

La merienda consistió en leche chocolatada con panificados, donde cada niño llevó su taza. Aquellos que no contaban con una, recibieron un vaso, y durante las actividades deportivas se entregaron frutas. El sorteo de la bicicleta rodado 14 se realizó en público y tuvo como ganador a un niño de apellido Espinillo con el número 31.

La clase de tenis estuvo a cargo de la Escuela Deportiva de Integración Social, dirigida por el profesor Álvaro Caldera, que cuenta con 25 años de trayectoria y ofrece actividades deportivas, culturales y recreativas libres y gratuitas. El predio y el espacio verde fueron acondicionados para la ocasión por el Centro Operativo N° 8, permitiendo que familias y amigos compartieran una tarde de juegos y solidaridad.

Autoridades y vecinos de la Asociación Civil

La Asociación Civil “Los Chañares”, que este año recibió la personería jurídica de manos de la intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, impulsó la iniciativa junto a vecinos y colaboradores. El encuentro se concretó mediante el esfuerzo económico de sus integrantes y donaciones recibidas a través de redes sociales.