Valentín Perrone brilló en Hungría y quedó a milésimas del triunfo en una infartante definición en Moto3

El piloto argentino de 17 años peleó mano a mano con Quiles hasta la recta final y sumó su segundo podio en el Mundial, donde ya es séptimo en el campeonato.
Valentín Perrone fue gran protagonista del fin de semana en Balaton Park. El joven piloto argentino de KTM Tech3 lideró durante varias vueltas y quedó a solo 18 milésimas de conseguir su primera victoria en el Mundial de Moto3, tras un mano a mano electrizante con Máximo Quiles.
El cordobés, que partió desde la segunda posición, se mantuvo siempre entre los punteros. Aprovechó un error del español en la décima vuelta para tomar la punta y mostró solidez al resistir la presión de Piqueras, Muñoz y Rueda, candidatos al título.
La definición fue al límite. En la última vuelta, Quiles lo superó, Perrone recuperó en la curva final, pero entró pasado y perdió inercia en la recta. Ambos se tocaron en plena aceleración y el argentino cruzó la meta apenas detrás de su rival.
Tras la bandera a cuadros, Perrone valoró su progreso: “Sabía que él salía muy bien de las curvas, si me pasa lo vuelvo a intentar. Pero así son las carreras. Me tiré yo en la última curva, pero no se dio. Disfruté mucho la carrera. Quiero agradecer a todo mi equipo”.
Con este resultado, el argentino sumó su segundo podio en el Mundial, después del tercero en Países Bajos, y alcanzó el séptimo puesto en el campeonato con 92 puntos. Un avance notable si se recuerda que debió abandonar en las tres primeras fechas.
Su evolución es evidente: de un 15° lugar en Qatar pasó a instalarse entre los diez mejores de forma constante y ahora pelea por la victoria. Con apenas 17 años, Perrone se consolida como una de las grandes promesas del motociclismo argentino e internacional.
El próximo desafío será en Cataluña, del 5 al 7 de septiembre, donde buscará ratificar este gran presente y volver a soñar con un triunfo que parece cada vez más cercano.