Los Pumas sumaron importantes puntos en el ránking mundial y se ilusionan con ser cabeza de serie en la Copa del Mundo

El equipo argentino se impuso por 29-23 ante los neozelandeses y festejó en Liniers.

Hoy 11:13

El seleccionado argentino de rugby sumó puntos clave en el Ranking de World Rugby tras vencer de manera espectacular a Nueva Zelanda. Con este resultado, Los Pumas se mantienen en el séptimo lugar, pero acortaron la distancia con Australia, que sigue sexto luego de caer ante Sudáfrica.

El conjunto dirigido por Felipe Contepomi sumó 1.79 puntos, mientras que los Wallabies perdieron 0.23. La diferencia entre ambos es ahora mínima, aunque todavía no alcanza para ingresar entre los seis mejores equipos del mundo, grupo que será cabeza de serie en el sorteo del Mundial de Australia 2027, previsto para diciembre.

El ranking está liderado por Nueva Zelanda (90.72), seguido por Sudáfrica (90.01), Irlanda (89.83), Francia (87.82), Inglaterra (87.64), Australia (84.85), Argentina (83.40), Escocia (81.57), Fiji (80.50) e Italia (77.7).

La World Rugby decidió retrasar un año el sorteo para evitar distorsiones como las ocurridas en Francia 2023, cuando se realizó con demasiada anticipación y los cuatro mejores equipos del momento terminaron eliminándose en cuartos de final.

El Mundial 2027 tendrá un formato inédito con 24 equipos divididos en seis grupos de cuatro. Clasificarán a octavos de final los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros, un sistema similar al que utilizó la FIFA en sus Copas del Mundo de 1982 a 1994.

Agenda de Los Pumas

Rugby Championship

6 de septiembre – Wallabies vs Los Pumas (Townsville, Australia) 1:30

(Townsville, Australia) 1:30 13 de septiembre – Wallabies vs Los Pumas (Sydney, Australia) 1:00

(Sydney, Australia) 1:00 27 de septiembre – Springboks vs Los Pumas (Durban, Sudáfrica) 12:10

(Durban, Sudáfrica) 12:10 4 de octubre – Los Pumas vs Springboks (Twickenham, Inglaterra) 10:00

Gira de noviembre

9 de noviembre – Gales vs Los Pumas (Cardiff, Gales) 12:10

(Cardiff, Gales) 12:10 16 de noviembre – Escocia vs Los Pumas (Edimburgo, Escocia) 12:10

(Edimburgo, Escocia) 12:10 23 de noviembre – Inglaterra vs Los Pumas (Twickenham, Inglaterra) 13:10

Con estos compromisos por delante, Argentina buscará sumar los puntos necesarios para entrar en el grupo de elite y llegar como cabeza de serie al próximo sorteo mundialista.