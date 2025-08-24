Marc Márquez sigue de racha y se impuso en el Gran Premio de Hungría con su séptima victoria al hilo

El piloto español prevaleció en el estreno del MotoGP en Balaton Park para alcanzar un nuevo triunfo que le permite estirar aún más la brecha en el certamen.

Hoy 10:59

Después de 33 años, Hungría volvió a recibir al Mundial de Motociclismo, esta vez en el Balaton Park, un circuito inaugurado en 2023. Allí, Marc Márquez (Ducati) se impuso con autoridad y selló su séptima victoria consecutiva, consolidándose al frente del campeonato.

El podio lo completaron Pedro Acosta (KTM), quien superó a Marco Bezzecchi (Aprilia) en un cierre vibrante, mientras que Bezzecchi quedó en la tercera posición.

La competencia comenzó con intensidad. En la vanguardia, Bezzecchi logró superar a Márquez, con un leve roce entre ambos en la lucha por la posición. Franco Morbidelli aprovechó la situación para colarse en el segundo lugar momentáneamente.

Un momento dramático se vivió con Enea Bastianini (KTM), quien perdió el control y se deslizó sobre el asfalto, quedando fuera de carrera. Afortunadamente, no sufrió lesiones graves.

En el quinto giro, Márquez recuperó el puesto de escolta mientras Acosta presionaba a Morbidelli y se consolidaba entre los primeros. Hacia la mitad de la carrera, Márquez retomó el liderazgo, dejando la disputa por el segundo puesto entre Bezzecchi y Acosta, que finalmente se quedó con la posición faltando pocas vueltas para el final.

Con esta victoria, Márquez no solo ganó la pole, sino también el Sprint y la carrera, sumando 25 puntos claves en su camino hacia la séptima corona mundial. Hungría se despide con un Gran Premio intenso y con el español reafirmando su dominio en la categoría reina del motociclismo.

CLASIFICACIÓN