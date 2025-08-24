Buscan a una mujer de 37 años desaparecida de su vivienda del barrio Siglo XXI

La mujer de 37 años fue vista por última vez en la madrugada del sábado 23 de agosto en el barrio Siglo XXI. La Policía solicita la colaboración de la comunidad para aportar datos sobre su paradero.

Hoy 12:48

Efectivos de la División Búsqueda de Personas trabajan intensamente para dar con el paradero de Alejandra Romina Coronel, de 37 años, domiciliada en la Mza 2, Lote 20 del barrio Siglo XXI, quien se encuentra desaparecida desde el pasado sábado 23 de agosto.

Según informaron fuentes policiales, Coronel se ausentó de su hogar alrededor de las 00:30 horas y, desde entonces, no regresó ni se tuvieron noticias sobre su paradero.

La mujer mide 1,65 metros de altura, tiene tez clara y cabello negro, largo. Al momento de ausentarse vestía pantalón de vestir negro, musculosa negra y un rompevientos negro.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita localizarla. Quienes puedan brindar datos útiles deben comunicarse a los teléfonos (0385) 4226638 o 3854971621, o bien dirigirse a la dependencia policial más cercana.