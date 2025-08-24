Central Córdoba fue contundente y recuperó la sonrisa con una goleada en su visita a Belgrano

El Ferro derrotó al Pirata por 3-0 en Córdoba y dejó atrás la eliminación en la Copa Sudamericana. Los de Omar de Felippe siguen invictos en el Clausura y se afianzan en zona de clasificación.

Hoy 22:32

En una gran actuación en Córdoba, Central Córdoba superó por 3-0 a Belgrano en el estadio Julio César Villagra, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. Con goles de Gastón Verón y un doblete de Diego Barrera, el Ferroviario dio un golpe de jerarquía y se consolidó en los puestos de arriba.

El equipo dirigido por Omar De Felippe rompió el cero de manera inmediata. Apenas a los dos minutos, Iván Pillud mandó un centro al primer palo que encontró a Verón, quien aprovechó un error de cálculo del arquero Thiago Cardozo y cabeceó ante el arco vacío para el 1-0. El Pirata respondió con chances claras: un cabezazo de Franco Jara que tapó Alan Aguerre y un remate de Nicolás “Uvita” Fernández que también contuvo el arquero ferroviario. Incluso, en el inicio del complemento, Lucas Zelarayán probó desde afuera y estrelló un disparo en el travesaño.

Sin embargo, la contundencia fue santiagueña. A los siete minutos del segundo tiempo, Verón filtró un pase perfecto para Barrera, que definió con calidad por encima del arquero y marcó el 2-0. Sobre los 28’, el local se quedó con diez por la expulsión de Lisandro López, que vio la segunda amarilla tras una falta sobre el propio Barrera. Y a los 38’, el delantero surgido en Talleres volvió a aparecer para sentenciar la historia: tras una buena jugada colectiva, recibió un pase de Nazareno Funes y selló el 3-0 definitivo.

Con este triunfo, Central Córdoba llegó a 10 puntos y se ubicó en la tercera posición de la Zona A, mientras que Belgrano, conducido por Ricardo Zielinski, quedó noveno con 8 unidades y fuera de la zona de clasificación.

En la próxima jornada, el Ferroviario será local de Estudiantes de La Plata el sábado 30 de agosto a las 17:00, mientras que el Pirata visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela, el domingo 31 a las 16:45.