Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 AGO 2025 | 15º
X
Somos Deporte

Central Córdoba fue contundente y recuperó la sonrisa con una goleada en su visita a Belgrano

El Ferro derrotó al Pirata por 3-0 en Córdoba y dejó atrás la eliminación en la Copa Sudamericana. Los de Omar de Felippe siguen invictos en el Clausura y se afianzan en zona de clasificación.

Hoy 22:32

En una gran actuación en Córdoba, Central Córdoba superó por 3-0 a Belgrano en el estadio Julio César Villagra, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. Con goles de Gastón Verón y un doblete de Diego Barrera, el Ferroviario dio un golpe de jerarquía y se consolidó en los puestos de arriba.

El equipo dirigido por Omar De Felippe rompió el cero de manera inmediata. Apenas a los dos minutos, Iván Pillud mandó un centro al primer palo que encontró a Verón, quien aprovechó un error de cálculo del arquero Thiago Cardozo y cabeceó ante el arco vacío para el 1-0. El Pirata respondió con chances claras: un cabezazo de Franco Jara que tapó Alan Aguerre y un remate de Nicolás “Uvita” Fernández que también contuvo el arquero ferroviario. Incluso, en el inicio del complemento, Lucas Zelarayán probó desde afuera y estrelló un disparo en el travesaño.

Sin embargo, la contundencia fue santiagueña. A los siete minutos del segundo tiempo, Verón filtró un pase perfecto para Barrera, que definió con calidad por encima del arquero y marcó el 2-0. Sobre los 28’, el local se quedó con diez por la expulsión de Lisandro López, que vio la segunda amarilla tras una falta sobre el propio Barrera. Y a los 38’, el delantero surgido en Talleres volvió a aparecer para sentenciar la historia: tras una buena jugada colectiva, recibió un pase de Nazareno Funes y selló el 3-0 definitivo.

Con este triunfo, Central Córdoba llegó a 10 puntos y se ubicó en la tercera posición de la Zona A, mientras que Belgrano, conducido por Ricardo Zielinski, quedó noveno con 8 unidades y fuera de la zona de clasificación.

En la próxima jornada, el Ferroviario será local de Estudiantes de La Plata el sábado 30 de agosto a las 17:00, mientras que el Pirata visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela, el domingo 31 a las 16:45.

TEMAS Club Atlético Belgrano de Córdoba Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Central Córdoba

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Impactante video: así fue el choque múltiple en la carrera de motos de Colonia Dora que terminó con la muerte de un joven piloto
  2. 2. Dolor en el fútbol argentino por el fallecimiento del joven bandeño Santiago Valentino Guzmán Zanni
  3. 3. Central Córdoba fue contundente y recuperó la sonrisa con una goleada en su visita a Belgrano
  4. 4. Denuncian a agente penitenciario de Villa Atamisqui por presunta sextorsión
  5. 5. Lomas de Zamora: un hombre fue detenido por drogar a su hijo de 9 años
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT