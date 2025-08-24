Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 AGO 2025 | 4º
X
Somos Deporte

Tras el mal trago copero, Central Córdoba quiere recuperar la sonrisa visitando a Belgrano

El Ferro, que viene de quedar eliminado ante Lanús de la Sudamericana, visita al Pirata por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Hoy 10:24

Belgrano y Central Córdoba se enfrentarán este lunes desde las 19.00 en el estadio Julio César Villagra, por la sexta fecha del Torneo Clausura. El encuentro será dirigido por Nazareno Arasa, con Sebastián Zunino en el VAR, y se podrá ver en vivo por ESPN Premium.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El conjunto santiagueño, dirigido por Omar De Felippe, intentará dejar atrás la eliminación en octavos de final de la Copa Sudamericana, donde perdió con Lanús 1-0 en los 90 minutos y 4-2 en los penales. 

En el plano local, el Ferroviario todavía está invicto en el Clausura: suma cuatro empates y una victoria, pero necesita mejorar su rendimiento para afirmarse en los puestos de playoffs.

Por su parte, el Celeste, conducido por Ricardo Zielinski, buscará estirar su invicto y seguir acercándose al líder Barracas Central. Pese a empatar sin goles ante Aldosivi en la última jornada, el equipo cordobés acumula cuatro partidos sin derrotas y solo cayó una vez en sus últimos once compromisos. Sin embargo, sufrió la baja sensible de Mariano Troilo, transferido al Parma por ocho millones de euros, tras haber sido convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina en la última fecha FIFA.

TEMAS Club Atlético Central Córdoba Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Belgrano de Córdoba

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Impactante video: así fue el choque múltiple en la carrera de motos de Colonia Dora que terminó con la muerte de un joven piloto
  2. 2. Profesora de licencia médica durante 16 años se negó a un examen y además presentó una demanda
  3. 3. Graves destrozos en la casa de L-Gante en Canning: investigan qué pasó
  4. 4. Lomas de Zamora: un hombre fue detenido por drogar a su hijo de 9 años
  5. 5. La municipalidad informó los barrios que serán impactados por su programa de fumigación
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT