La Banda participará del 1er. Congreso Internacional sobre Adicciones en Santiago del Estero

Se realizará el 4 y 5 de septiembre en el Forum, con el objetivo de intercambiar experiencias y reforzar estrategias de cuidado comunitario.

Hoy 14:50

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Banda participará activamente del Primer Congreso Internacional “Adicciones: Sistemas en Red y Comunidades Inteligentes”, que se llevará a cabo los días 4 y 5 de septiembre en el FORUM – Centro de Convenciones de Santiago del Estero.

Este importante encuentro reunirá a especialistas nacionales e internacionales, junto con representantes de instituciones educativas, de salud, justicia, organizaciones y sectores sociales, con el objetivo de fortalecer las redes comunitarias de cuidado y promover estrategias innovadoras en prevención, tratamiento y políticas públicas.

Durante las dos jornadas se desarrollarán conferencias magistrales, paneles interdisciplinarios y espacios de intercambio de experiencias, donde se compartirán investigaciones y prácticas sobre el abordaje integral de las adicciones.

Al respecto, el secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, señaló: “Es fundamental que desde los municipios participemos de estos espacios, porque nos permiten intercambiar experiencias, acceder a nuevas herramientas y reforzar el compromiso que tenemos con la salud comunitaria, en especial frente a problemáticas tan sensibles como las adicciones”.

De esta manera, la Municipalidad de La Banda, a través de su Secretaría de Salud, se suma al compromiso de construir comunidades más saludables, inclusivas e inteligentes.