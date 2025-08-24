Estudiantes derrotó a Aldosivi y es líder de la Zona A del Torneo Clausura

El Pincha ganó 1-0 en el estadio UNO de La Plata en el marco de la sexta fecha del campeonato, triunfo que le permite volver a tomar control del primer puesto y no le permite al Tiburón dejar el último puesto.

Estudiantes de La Plata derrotó 1-0 a Aldosivi en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. El único gol del encuentro lo marcó Leandro González Pirez a los 12 minutos del primer tiempo.

Con este triunfo, el Pincha alcanzó los 12 puntos y quedó en lo más alto de la Zona A, mientras que el Tiburón sigue último con 3 unidades y continúa en zona de descenso por la tabla anual, donde estaría disputando un desempate por la permanencia con Talleres.

La primera llegada clara fue para la visita a los 3 minutos, cuando Yonathan Cabral ganó de cabeza y exigió una buena tapada de Fernando Muslera. Más tarde, Tiago Serrago quedó mano a mano, pero el arquero uruguayo volvió a responder con seguridad.

El gol llegó a los 12 minutos tras un centro bajo de Edwuin Cetré, que encontró a González Pirez en el segundo palo para empujar la pelota a la red. Estudiantes siguió generando peligro: a los 24, Tobías Cervera probó de volea, y a los 26, Guido Carrillo no pudo con Jorge Carranza, que tapó con el pie.

Antes del descanso, el Pincha estuvo cerca del segundo tanto con un zurdazo de Cetré que pegó en el travesaño. En la segunda parte, el equipo de Eduardo Domínguez mantuvo la iniciativa. Tiago Palacios desequilibró por derecha y generó dos jugadas claras: a los 38 minutos estrelló un remate en el poste, y en el descuento Carranza volvió a negarle el gol en un mano a mano.

En la próxima jornada, Estudiantes visitará a Central Córdoba el sábado 30 de agosto a las 17:00, mientras que Aldosivi recibirá a Boca Juniors el domingo 31 a las 14:30.