Allanamientos simultáneos terminaron con dos arrestos y objetos sustraídos secuestrados

Los procedimientos se realizaron en barrios Huaico Hondo, Belén y Los Lagos. Hay un hombre y una mujer arrestados.

Hoy 16:56

En la mañana de este sábado, personal policial de la Comisaría Comunitaria Nº 49, junto a efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería, la División Prevención, el área de Investigaciones y las Unidades Interceptoras, llevó adelante un importante operativo en el marco de una causa por hurto agravado por escalamiento y encubrimiento.

Los allanamientos se concretaron en domicilios de los barrios Huaico Hondo, Belén y Los Lagos, logrando la detención de un hombre y una mujer de apellido Ibáñez y Luna, respectivamente. Además del secuestro de un parlante marca Aiwa, una balanza digital y un teléfono celular.

Posteriormente, las tareas investigativas permitieron establecer que uno de los detenidos estaría vinculado a diversos robos registrados en el barrio Lomas del Golf. A partir de esta información, los efectivos desplegaron nuevas diligencias en distintos puntos de la ciudad, logrando recuperar tres bicicletas rodado 29 de diferentes marcas y colores, un televisor Noblex de 50 pulgadas y un televisor LG de 49 pulgadas.

Los bienes incautados quedaron a disposición de la justicia, mientras que los detenidos permanecen alojados en sede policial. Desde la Fiscalía interviniente se destacó el accionar del personal policial, que permitió esclarecer varios hechos delictivos y recuperar elementos sustraídos en la Capital.