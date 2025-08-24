Quimilí avanza con obras: inauguraron iluminación en el acceso por Ruta 116

Con una emotiva ceremonia y una gran participación vecinal, el intendente Diego Ponti habilitó nuevas luminarias LED en puntos estratégicos de la ciudad, mejorando la seguridad vial y la calidad de vida.

Hoy 17:49

En una jornada cargada de mucha emoción, con una importante presencia de vecinos, el intendente Diego Ponti dejó oficialmente inaugurada, la tan ansiada obra de iluminación en el acceso a Quimilí por Ruta Provincial N° 116, un proyecto que marca un antes y un después en la seguridad vial y el desarrollo de la ciudad cabecera del departamento Moreno, además del enripiado e iluminación de la calle Pelegrini en el barrio Juan XXIII.

El intendente de Quimilí estuvo acompañado por el Padre Eugenio Milewicz de la parroquia san Pedro y San Pablo, quien tuvo a su cargo la bendición de la ceremonia, además de la concejal Carolina Reinaga y miembros de su gabinete que junto a un gran número de vecinos fueron parte de este tan ansiado momento.

En primera instancia de la noche del viernes, se realizó la bendición y corte de cinta para dejar inaugurado el moderno sistema de iluminación led en la colectora del barrio Juan XXIII, en donde se realizó además un importante trabajo de acondicionamiento de calles, que incluyo nivelación, compactación y enripiado, en una arteria en la cual están instalados, comedores comunitarios, hogar de ancianos, comercios.

Luego la comitiva se dirigió hacia la ruta 116, para dejar inaugurada una de las obras estructurales más importantes y necesarias del último tiempo, obra que abarca el tramo entre el acceso a Quimilí por rotando sur, en el cruce de las rutas nacional 89, ruta provincial 92 y ruta 116, marcando el ingreso en a la ciudad de casi 4 kilómetros totalmente iluminado, implicó una importante inversión municipal. El nuevo sistema de iluminación incluye la instalación de más de 100 luminarias, ubicadas a una distancia aproximada de 22 metros entre sí, montadas sobre columnas de 12 metros de altura y brazos pescantes de 2,5 metros. Esta infraestructura garantiza una visibilidad óptima y mayores condiciones de seguridad para quienes transitan este importante acceso.

El intendente de Quimilí el doctor Diego Ponti hablo sobre el impacto que esto genera; “Estamos muy felices por poder dejar inaugurada esta obra sumamente necesaria, en este sector había mucha inseguridad, angustia por accidentes que generaron tragedias, que a partir de ahora se van a disminuir este tipo de hechos lamentables, con esta iluminación queremos representar el progreso, porque nuestra tierra es una tierra fértil, la luz da oportunidad, representa la seguridad, abre caminos a que se puedan instalar nuevas empresas, que ven nuestro pueblo iluminado y limpio, por eso es nuestra felicidad, porque son obras para toda la vida, me emociona poder realizarlas en nuestra gestión y en tiempo de una profunda crisis económica nacional, pero tomamos el compromiso, siempre con el respaldo de nuestro gobernador Gerardo Zamora y hoy podemos dejarlo inaugurado, y a partir de hoy ya nos ponemos a trabajar para iluminar la ruta 89, dando luz a barrios completos porque este gobierno trabaja atendiendo cada requerimiento del pueblo”.