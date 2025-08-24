Paredes elogió a Merentiel y Cavani tras la victoria de Boca ante Banfield

El volante figura del triunfo 2-0, analizó el presente del equipo y destacó la importancia de los goles de los delanteros uruguayos para recuperar la confianza y mantener el buen momento del Xeneize.

Hoy 21:41

Tras la victoria de Boca Juniors por 2-0 ante Banfield en La Bombonera, correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura, Leandro Paredes se convirtió en protagonista no solo dentro del campo sino también en declaraciones posteriores. El volante habló sobre el presente del equipo y el valor de la confianza recuperada por sus compañeros ofensivos.

"Obviamente, afrontar una semana después de una victoria siempre es bueno para la cabeza. Trabajamos bien para conseguir las dos victorias. Con Racing no pudimos, fuimos a Mendoza... Lo hicimos otra vez hoy", expresó Paredes en diálogo con TNT Sports. Además, destacó la importancia del compromiso de todo el plantel: "Tenemos que estar todos los jugadores al 100 por ciento para cuando nos toque jugar y ayudar al que tenemos al lado. Venimos trabajando muy bien. El grupo se lo merecía".

El mediocampista también resaltó la actuación de los goleadores uruguayos: Merentiel y Cavani. "Es importante para nosotros que ellos puedan convertir, que podamos ganar, que puedan estar con confianza. Son importantísimos para nosotros, que ellos puedan marcar a nosotros nos hace muy bien y a ellos seguro que también, así que ojalá sigan así", concluyó Paredes.

Con este triunfo, Boca encadena su segundo éxito al hilo como local, recupera confianza y sigue acomodándose tanto en la tabla del Torneo Clausura como en la anual, pensando en asegurar su clasificación a la Copa Libertadores.