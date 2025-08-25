Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 AGO 2025 | 5º
X
Locales

El tiempo para este lunes 25 de agosto en Santiago del Estero: frío, despejado y con 25ºC de máxima

Se anuncia un lunes con cielo despejado y 24ºC de máxima sobre la Madre de Ciudades.

Hoy 05:23

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes en Santiago del Estero una mañana muy fría, con cielo despejado y vientos leves del sector norte.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Hacia la tarde, cielo despejado, vientos del norte rotando al noreste y una temperatura máxima que tocaría los 24ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el martes se presentará con cielo ligeramente nublado a despejado, vientos del noreste rotando al norte y una máxima de 25ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN Tiempo en Santiago

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Impactante video: así fue el choque múltiple en la carrera de motos de Colonia Dora que terminó con la muerte de un joven piloto
  2. 2. Lomas de Zamora: un hombre fue detenido por drogar a su hijo de 9 años
  3. 3. Graves destrozos en la casa de L-Gante en Canning: investigan qué pasó
  4. 4. Profesora de licencia médica durante 16 años se negó a un examen y además presentó una demanda
  5. 5. El tiempo para este lunes 25 de agosto en Santiago del Estero: frío, despejado y con 25ºC de máxima
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT