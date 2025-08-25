El tiempo para este lunes 25 de agosto en Santiago del Estero: frío, despejado y con 25ºC de máxima

Se anuncia un lunes con cielo despejado y 24ºC de máxima sobre la Madre de Ciudades.

Hoy 05:23

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes en Santiago del Estero una mañana muy fría, con cielo despejado y vientos leves del sector norte.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Hacia la tarde, cielo despejado, vientos del norte rotando al noreste y una temperatura máxima que tocaría los 24ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el martes se presentará con cielo ligeramente nublado a despejado, vientos del noreste rotando al norte y una máxima de 25ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.