El tiempo para este martes 26 de agosto en Santiago del Estero: despejado y con 25ºC de máxima

Se aguarda una jornada agradable, soleada y con vientos del noreste, rotando al norte.

Hoy 06:20

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes en Santiago del Estero una mañana muy fría, con cielo despejado y vientos leves del sector noreste.

Hacia la tarde, cielo despejado, vientos rotando al norte y una temperatura máxima que alcanzaría los 25ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el miércoles se presentará con cielo despejado, vientos del sector norte y una máxima que repetiría en 25ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.