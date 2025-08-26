La decisión que tomó Juan Román Riquelme en su búsqueda de un mánager para Boca

Tras las salidas de Cascini y Serna y la disolución del Consejo de Fútbol, el presidente analiza la posibilidad de incorporar a una nueva figura al área de fútbol del club.

Hoy 12:45

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, disolvió el Consejo de Fútbol tras las renuncias de Mauricio Serna y Raúl Cascini, quedando Marcelo Delgado como único integrante del área. Desde entonces, la búsqueda de un nuevo mánager se convirtió en el gran desafío de la dirigencia.

En los primeros días surgieron nombres de peso como José Pékerman y Carlos Fernando Navarro Montoya, pero con el correr de las semanas la posibilidad de incorporar un mánager perdió fuerza. Riquelme decidió desacelerar la búsqueda y condicionarla al presente deportivo del club, repitiendo su estilo de manejar tiempos laxos, como ya ocurrió con la designación de Miguel Ángel Russo tras la salida de Fernando Gago.

Entre los candidatos aparecen Carlos Bianchi, el histórico “Virrey”, de 76 años, cuya relación con Riquelme es inmejorable. Sin embargo, desde su entorno advierten que es muy poco probable que retome funciones profesionales. También figura el Mono Navarro Montoya, exarquero xeneize y excoordinador de inferiores, dispuesto a aceptar un regreso si el club lo llama.

Otro nombre en carpeta es el de Alberto “Beto” Márcico, ídolo de la institución y hombre de confianza de Riquelme, así como José Pékerman, de 75 años, quien viene de dirigir a la selección de Venezuela y está abierto a escuchar proyectos serios, ya sea como entrenador o como mánager.

Por el momento, Riquelme no definió si el cargo será cubierto en el corto plazo, aunque su decisión podría variar si el presente futbolístico de Boca lo exige.