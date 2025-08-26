Con el regreso de Nicolás Roger, Los Pumas tienen plantel confirmado para la gira por Australia

El santiagueño integra la lista que dio a conocer Felipe Contepomi de cara a los partidos ante los Wallabies.

Hoy 16:04

Los Pumas confirmaron su plantel para enfrentar a los Wallabies por las fechas 3 y 4 del Rugby Championship, con una gran novedad para el rugby santiagueño: Nicolás Roger volverá a vestir la celeste y blanca.

El apertura regresa al seleccionado mayor para cubrir la baja de Tomás Albornoz, quien fue operado tras sufrir una luxación traumática en el quinto dedo de su mano izquierda en el histórico triunfo por 29-23 ante los All Blacks en Vélez. El santiagueño, viajará a Australia como una de las opciones en la conducción del equipo.

Además, el head coach Felipe Contepomi incluyó al joven Tomás Rapetti, reciente mundialista M20 con Los Pumitas, que podría debutar en esta ventana internacional. También reaparece Ignacio Calles, quien tendrá su primera participación en 2025, mientras que Nahuel Tetaz Chaparro anunció su retiro del rugby internacional.

La delegación argentina partirá el próximo viernes rumbo a Australia. Los test matches ante los Wallabies se jugarán el 6 de septiembre en Queensland y el 13 en Sídney, buscando sostener el gran momento del seleccionado.

Con la vuelta de Roger, Los Pumas suman variantes para afrontar una gira clave en el año previo al Mundial 2027.