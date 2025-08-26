Por decisión de Aprevide, Boca no podrá llevar visitantes ante Aldosivi

El Xeneize no contará con el aliento de sus fanáticos en el duelo de este domingo en Mar del Plata.

Hoy 16:53

Lo que parecía una buena noticia para los hinchas de Boca Juniors quedó sin efecto. La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) comunicó a la AFA que no autorizará la presencia de público visitante en el partido frente a Aldosivi, programado para este domingo a las 14.30 en el estadio José María Minella de Mar del Plata.

La decisión contrasta con el plan inicial que manejaba la Asociación del Fútbol Argentino, que ya contaba con el aval del club marplatense y de Boca para abrir las puertas a los simpatizantes Xeneizes. Sin embargo, el organismo de seguridad bonaerense ratificó su postura y cerró cualquier posibilidad de habilitación.

De este modo, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo deberá afrontar un nuevo compromiso sin el aliento de su gente en condición de visitante. La última vez que el conjunto de La Ribera contó con su hinchada fuera de casa fue en la quinta fecha del Torneo Clausura, ante Independiente Rivadavia en Mendoza.

En aquella ocasión, el Xeneize llevó 15.000 simpatizantes al estadio Malvinas Argentinas y celebró una victoria importante, que significó el regreso al triunfo después de una racha negativa sin poder sumar de a tres.