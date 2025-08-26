Ingresar
Central Córdoba puso en marcha la venta de entradas para el partido ante Estudiantes

El Ferro recibirá al Pincha el sábado desde las 17 por la séptima fecha del Torneo Clausura.

Hoy 17:39

Este sábado, desde las 17, Central Córdoba recibirá a Estudiantes de La Plata en el Estadio Único Madre de Ciudades por la 7ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

La venta de entradas ya comenzó y se realiza de manera online y presencial. Las compras por internet se efectúan a través de la página oficial www.cacentralcordoba.com desde este miércoles 27 de agosto.

Venta presencial en Ferromanía y boleterías

  • Miércoles 27: de 9 a 21 en Ferromanía.
  • Jueves 28: de 9 a 21 en Ferromanía.
  • Viernes 29: de 9 a 21 en Ferromanía.
  • Sábado 30: de 9 a 14 en Ferromanía y desde las 15 hasta la hora del partido en la Boletería Sur.

Detalles importantes

  • La Popular Sur no estará habilitada.
  • La venta presencial es solo en efectivo.
  • El código de validación para comprar la entrada es el DNI del socio.
  • La Platea Este tendrá el valor de popular para socios al día.

El Ferroviario buscará bajar al líder, estirar su invicto en el torneo y afianzarse en zona de clasificación. 

