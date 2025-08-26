Central Córdoba puso en marcha la venta de entradas para el partido ante Estudiantes

El Ferro recibirá al Pincha el sábado desde las 17 por la séptima fecha del Torneo Clausura.
Este sábado, desde las 17, Central Córdoba recibirá a Estudiantes de La Plata en el Estadio Único Madre de Ciudades por la 7ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
La venta de entradas ya comenzó y se realiza de manera online y presencial. Las compras por internet se efectúan a través de la página oficial www.cacentralcordoba.com desde este miércoles 27 de agosto.
El Ferroviario buscará bajar al líder, estirar su invicto en el torneo y afianzarse en zona de clasificación.