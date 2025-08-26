Ingresar
Andrés Gariano será el árbitro para el choque entre Central Córdoba y Estudiantes

La Liga Profesional confirmó los jueces para el séptimo capítulo del Torneo Clausura.

Hoy 19:38

La Liga Profesional de Fútbol confirmó la designación arbitral para la 7ª fecha del Torneo Clausura, en la que Central Córdoba recibirá a Estudiantes de La Plata este sábado 30 de agosto a las 17 en el Estadio Único Madre de Ciudades.

El encuentro será dirigido por Andrés Gariano, quien estará acompañado por Juan Del Fueyo como asistente 1 y Belén Bevilacqua como asistente 2.

El cuarto árbitro será Maximiliano Silcan Jerez, mientras que en el VAR estará Diego Ceballos y en el AVAR Nelson Sosa.

Programación completa

Fecha 7

Viernes 29 de agosto

19.00 Banfield – Tigre (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Jorge Broggi

19.00 Newell’s – Barracas Central (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Diego Romero

21.15 Instituto – Independiente (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco
Cuarto árbitro: Jorge Ethen
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Lucas Cavallero

Sábado 30 de agosto

14.45 San Lorenzo – Huracán (Interzonal) (ESPN Premium/ TNT Sports)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Ariel Penel
VAR: Hector Paletta
AVAR: Diego Verlotta

17.00 Central Córdoba – Estudiantes (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Nelson Sosa

17.00 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos Juniors (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Laura Fortunato

19.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Gastón Suárez

21.30 Vélez – Lanús (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Damián Rubino
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Matías Bianchi

Domingo 31 de agosto

14.30 Aldosivi – Boca (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: José Carreras
AVAR: Gisella Trucco

16.45 Talleres – Deportivo Riestra (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Javier Uziga

16.45 Defensa y Justicia – Belgrano (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
VAR: Ariel Penel
AVAR: Wenceslao Meneses

19.15 River – San Martín SJ (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
VAR: Germán Delfino
AVAR: Mariana De Almeida

21.15 Racing – Unión (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Joaquin Gil

Lunes 1 de septiembre

17.00 Gimnasia – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Diego Ceballos
VAR: Fabricio Llobet
AVAR: Javier Mihura

19.15 Platense – Godoy Cruz (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Franco Acita

