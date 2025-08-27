En medio del escándalo del Gobierno, Francos presenta su informe de gestión en Diputados

El jefe de Gabinete, bajo presión por las denuncias de corrupción en la ANDIS y la crisis del fentanilo, dará su tercer informe en la Cámara baja. La oposición presentó más de 1.300 preguntas.

Hoy 08:09

En medio de una creciente tensión política, el jefe de Gabinete Guillermo Francos expondrá este miércoles ante la Cámara de Diputados, donde deberá responder a más de 1.300 preguntas formuladas por los distintos bloques de la oposición.

La sesión, que constituye su tercer informe de gestión ante la Cámara baja y el quinto desde que asumió el cargo en agosto de 2024, estará marcada por el impacto del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), las muertes asociadas al fentanilo contaminado y el caso de la criptomoneda $Libra.

El panorama para Francos se presenta especialmente complejo tras la difusión de audios en los que el ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, revela la existencia de un presunto esquema de coimas en la compra de medicamentos.

Aunque las preguntas enviadas por escrito por los diputados no incluyeron este tema —ya que los audios se conocieron después del cierre del proceso de consultas—, desde la Casa Rosada descuentan que la oposición buscará arrinconar al funcionario con múltiples consultas sobre el tema, amparados en el protocolo que permite el intercambio directo durante la sesión.

La jornada se desarrollará bajo estrictas condiciones impuestas por Francos, quien ha dejado en claro que responderá a las preguntas “siempre y cuando la sesión se desarrolle en un marco de respeto”. El antecedente inmediato de su última presentación en el Senado, en junio de 2025, terminó con su salida abrupta del recinto tras ser tildado de “mentiroso” por la senadora Cristina López. Desde la Casa Rosada advierten que, de repetirse un clima hostil, el jefe de Gabinete podría abandonar nuevamente la sesión.

Pero la crisis en la ANDIS no es el único foco de conflicto que deberá sortear el jefe de Gabinete. La oposición también exigirá explicaciones por las muertes de casi un centenar de pacientes a causa del fentanilo contaminado, hecho que motivó un pedido de interpelación al ministro de Salud, Mario Lugones, quien no tiene previsto asistir. Además, el caso $Libra, que involucra al presidente Javier Milei y a su hermana Karina en una denuncia por estafas con criptomonedas, será otro de los temas que concentrarán la atención de los legisladores.

El temario de preguntas que deberá abordar Francos es amplio y además abarca áreas como economía, presupuesto, privatizaciones, energía, agricultura, salud pública, seguridad social, educación, derechos humanos y relaciones internacionales. Unión por la Patria encabeza el listado de bloques con mayor cantidad de consultas (787), seguido por la Unión Cívica Radical (95), Democracia para Siempre (88) y Encuentro Federal (82). Entre los diputados más activos figuran Juan Marino (75 preguntas), Victoria Tolosa Paz (63), Daniel Gollán (45) y Natalia Zaracho (43), todos del bloque kirchnerista.

El clima en la Cámara de Diputados se anticipa belicoso, con la atención puesta en la capacidad del oficialismo para responder a las acusaciones y en la reacción de Francos ante eventuales agravios. Especialmente a menos de dos semanas de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.