Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 AGO 2025 | 3º
X
Espectaculos

Wanda Nara, otra vez en el ojo de la tormenta: un video viral desató críticas por su higiene

La empresaria atraviesa un duro momento personal y ahora enfrenta cuestionamientos por su supuesta falta de higiene.

Hoy 09:15

Wanda Nara volvió a quedar en el ojo del huracán luego de que se rumoreara que sería reemplazada por Iván de Pineda en MasterChef (Telefe). Sin embargo, este martes su amigo y estilista Kennys Palacios la grabó en un set de grabación y muchas personas interpretaron que sigue firme en su rol de conductora, aunque un detalle desató un escándalo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Varios usuarios volvieron a repetir que la empresaria no cuidaba su higiene personal. “Decile que se bañe”, le comentaron al influencer. Algunas mujeres también se quejaron de lo desaliñada que notaron a la modelo. “Con toda la plata que tiene se podría vestir mejor”, “Qué grasa con los breteles caídos, quiere mostrar las tet...”, deslizaron.

Finalmente, se supo que la visita de Wanda al estudio no fue por algo relacionado al reality culinario como se intentó instalar: fue a hacer una nota con Grego Rossello para su programa, según Yanina Latorre.

TEMAS Wanda Nara

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Andrés Gariano será el árbitro para el choque entre Central Córdoba y Estudiantes
  2. 2. Central Córdoba puso en marcha la venta de entradas para el partido ante Estudiantes
  3. 3. Martín Menem: “Tengo relación con todas las droguerías del mercado”
  4. 4. El tiempo para este miércoles 27 de agosto en Santiago del Estero: soleado y con 25ºC de máxima
  5. 5. Video: un joven torero murió en su debut tras ser corneado por un toro de casi 700 kilos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT