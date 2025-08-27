Wanda Nara, otra vez en el ojo de la tormenta: un video viral desató críticas por su higiene

La empresaria atraviesa un duro momento personal y ahora enfrenta cuestionamientos por su supuesta falta de higiene.

Hoy 09:15

Wanda Nara volvió a quedar en el ojo del huracán luego de que se rumoreara que sería reemplazada por Iván de Pineda en MasterChef (Telefe). Sin embargo, este martes su amigo y estilista Kennys Palacios la grabó en un set de grabación y muchas personas interpretaron que sigue firme en su rol de conductora, aunque un detalle desató un escándalo.

Varios usuarios volvieron a repetir que la empresaria no cuidaba su higiene personal. “Decile que se bañe”, le comentaron al influencer. Algunas mujeres también se quejaron de lo desaliñada que notaron a la modelo. “Con toda la plata que tiene se podría vestir mejor”, “Qué grasa con los breteles caídos, quiere mostrar las tet...”, deslizaron.

Finalmente, se supo que la visita de Wanda al estudio no fue por algo relacionado al reality culinario como se intentó instalar: fue a hacer una nota con Grego Rossello para su programa, según Yanina Latorre.