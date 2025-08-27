Ingresar
Mateo Mendía, cerca de irse a préstamo de Boca a Platense tras la venta de Taborda a Grecia

El defensor de 21 años que no tiene lugar en el equipo de Miguel Ángel Russo, tendría todo acordado para sumarse al Calamar.

Hoy 11:58

Boca Juniors ultima detalles para cerrar la transferencia de Vicente Taborda al Panathinaikos de Grecia a cambio de 5 millones de dólares por el 80% de su pase. El volante de 24 años, actualmente cedido en Platense, le dejará además al "Calamar" 500 mil dólares en concepto de derecho de vidriera, ya que posee el 10% de la operación.

Ante la inminente salida de Taborda, Platense pretende reemplazarlo con otro jugador proveniente de Boca. El apuntado es Mateo Mendía, defensor central de 21 años que negocia su contrato y podría sumarse a préstamo en los próximos días. El zaguero, que debutó en Primera en febrero, no suma minutos desde la victoria por 2-1 ante Aldosivi el 22 de febrero de 2025 y no es tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo.

Taborda, formado en las inferiores de Boca, tuvo un paso clave por Platense en el título histórico del Torneo Apertura, donde se consolidó como figura. En el "Xeneize" disputó 17 partidos oficiales, pero nunca logró ganarse un lugar. Con la venta al fútbol griego, Boca se quedará con el 20% de su ficha pensando en una futura revalorización del mediocampista en Europa.

