Agustín Rossi: “Tenemos que construir una alianza muy fuerte en contra de Milei"

El exjefe de Gabinete y candidato a diputado por Santa Fe destacó la necesidad de integrar a sectores desencantados del PRO.

Hoy 12:06

En el marco de la campaña electoral camino a las elecciones nacionales del 26 de octubre de 2025, Agustín Rossi, exjefe de Gabinete de Alberto Fernández y candidato a diputado nacional por Santa Fe, analizó la interna del peronismo, el liderazgo de Cristina Kirchner, y propuso una apertura a sectores desencantados mientras criticó al gobierno de Javier Milei.

Rossi sostuvo que “tenemos que ir hacia un gran frente nacional que integre desde la izquierda hasta los desencantados del PRO para construir una alianza muy fuerte en contra de Milei”, aclarando que la convocatoria debe hacerse “sin perder intensidad ideológica”.

Sobre la unidad dentro del peronismo, destacó que en Santa Fe se logró compatibilizar una sola lista después de mucho tiempo, valorando que se haya podido consensuar una propuesta única. En ese sentido, aclaró: “Eso es un elemento positivo para el momento que se está viviendo. Siempre es más difícil para los partidos políticos opositores, donde hay mayor dispersión, mientras que el oficialismo generalmente ordena desde el poder”.

Rossi también defendió la táctica seguida en las elecciones internas: “Lo que hicimos era lo que había que hacer después del peronismo. Tendremos que darnos un debate sobre qué proyecto de país ofrecer a los argentinos. Tenemos que ser amplios pero sin perder intensidad ideológica”. Sobre las PASO, indicó que le gustaría que la sociedad defina quién debe liderar el gran frente: “El liderazgo emergerá en unas PASO. En 2019 nadie imaginaba que Alberto Fernández sería candidato; lo mismo ocurrió con Milei. La política argentina tiene un dinamismo propio”.

En relación con la desconexión de la sociedad con la política, Rossi advirtió: “Muchos que votaron y confiaron en Milei hoy están decepcionados y no quieren votar ni al oficialismo ni a la oposición. Hay que construir opciones que generen expectativa y enamoren de nuevo a los ciudadanos”. Además, denunció que el oficialismo busca desprestigiar la política y la participación ciudadana, subrayando que la solución frente a la decepción no es quedarse en casa, sino votar a la oposición.

El candidato criticó también la gestión de Milei sobre los derechos laborales y la equidad social: “Milei dice que los derechos de los trabajadores son privilegios y promete quitárselos a todos. Nosotros debemos trabajar por la equidad y por la ampliación de derechos”, proponiendo que los recursos naturales financien el sistema previsional.

Sobre el escándalo por discapacidad, Rossi fue categórico: “Me parece perverso lo que hizo este gobierno con el colectivo de las personas con discapacidad: bajaron los nomencladores, restringieron terapias y aplicaron la motosierra con las pensiones. Y ahora vemos que quienes robaban eran ellos. Eso es de una bajeza enorme”.

Finalmente, Rossi planteó que el desafío del peronismo es “volver a enamorar y construir una utopía capaz de motivar a quienes están desencantados”, destacando la necesidad de recuperar la política como herramienta de transformación, impulsar reformas estructurales y generar debates abiertos en las PASO.