El incendio de un colectivo en Quimilí provocó grandes pérdidas materiales

Hoy 13:47

Momentos de tensión se vivieron en la mañana de este miércoles, cuando un colectivo se incendió en pleno barrio San Martín de la ciudad de Quimilí, generando alarma entre los vecinos.

El siniestro se produjo cerca de las 11:45 horas, lo que motivó la inmediata intervención de los bomberos voluntarios, quienes acudieron con dos dotaciones y un camión de abastecimiento. Tras un operativo que demandó unos 25 minutos de intenso trabajo, lograron controlar y extinguir las llamas, evitando que el fuego se propagara y causara consecuencias mayores.

Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque la unidad afectada sufrió daños materiales de consideración.

Hasta el momento, se desconocen las causas del incendio. Se aguarda la realización de las pericias correspondientes para establecer el origen del fuego.