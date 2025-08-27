Torneo Clausura 2025: Programación completa de la 8ª fecha
La octava jornada de la Liga Santiagueña tendrá cruces determinantes en distintas canchas de la provincia y definirá posiciones clave en la tabla. La acción se repartirá entre viernes, domingo y martes.
Hoy 17:34
La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó la programación oficial de la 8ª fecha del Torneo Clausura 2025, que se jugará en tres días y contará con partidos decisivos tanto para los equipos que pelean arriba como para los que buscan escapar de la zona baja.
Viernes 29 de agosto
Central Córdoba vs. Atlético Forres – Cancha Sintético Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Puertas cerradas)
Unión de Beltrán vs. Güemes Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
Independiente de Fernández vs. Vélez Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
Instituto Santiago vs. Mitre – Cancha Agua y Energía Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
Domingo 31 de agosto
Sportivo Fernández vs. Banfield Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
Unión Santiago vs. Independiente de Beltrán Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
Villa Unión vs. Estudiantes Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
Comercio vs. Central Argentino Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
Defensores de Forres vs. Agua y Energía Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
Martes 2 de septiembre
Sarmiento vs. Yanda Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)