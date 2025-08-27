Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 AGO 2025 | 26º
X
Somos Deporte

Torneo Clausura 2025: Programación completa de la 8ª fecha

La octava jornada de la Liga Santiagueña tendrá cruces determinantes en distintas canchas de la provincia y definirá posiciones clave en la tabla. La acción se repartirá entre viernes, domingo y martes.

Hoy 17:34

La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó la programación oficial de la 8ª fecha del Torneo Clausura 2025, que se jugará en tres días y contará con partidos decisivos tanto para los equipos que pelean arriba como para los que buscan escapar de la zona baja.

Viernes 29 de agosto

  • Central Córdoba vs. Atlético Forres – Cancha Sintético
    Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Puertas cerradas)
  • Unión de Beltrán vs. Güemes
    Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
  • Independiente de Fernández vs. Vélez
    Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
  • Instituto Santiago vs. Mitre – Cancha Agua y Energía
    Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)

Domingo 31 de agosto

  • Sportivo Fernández vs. Banfield
    Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
  • Unión Santiago vs. Independiente de Beltrán
    Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
  • Villa Unión vs. Estudiantes
    Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
  • Comercio vs. Central Argentino
    Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)
  • Defensores de Forres vs. Agua y Energía
    Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)

Martes 2 de septiembre

  • Sarmiento vs. Yanda
    Reserva 14:00 | Primera 16:00 (Público local)

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

TEMAS Club Atlético Villa Unión Club Sportivo Fernández Club Atlético Independiente de Beltrán Club Atlético Defensores de Forres Club Atlético Sarmiento Club Atlético Güemes Club Atlético Mitre Liga Santiagueña de Fútbol Club Atlético Central Córdoba

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Evacuaron de urgencia a la comitiva: piedrazos y tensión en la caravana de Milei en Lomas de Zamora
  2. 2. Un motociclista resultó herido en un violento choque con un remis en Av. Núñez del Prado
  3. 3. Video: un joven torero murió en su debut tras ser corneado por un toro de casi 700 kilos
  4. 4. En medio del escándalo por los audios de Spagnuolo, Francos cruzó a la oposición: "Indigna que se disfracen de escoltas de la moral"
  5. 5. Los Juríes: adolescente de 16 años en moto resultó con heridas graves tras un choque
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT