Con importantes estrenos nacionales e internacionales, el Cine Renzi renueva su cartelera

Cabe destacar, que el miércoles 27 y el jueves 28, las proyecciones programadas quedan suspendidas debido a que el cine será uno de los espacios donde se desarrollarán diferentes actividades de la 3ra. Edición de la Feria del Libro.

Hoy 14:39

El Cine Teatro Municipal Renzi presenta esta semana importantes estrenos nacionales e internacionales que se proyectarán desde el viernes 29 de agosto hasta el miércoles 3 de septiembre, que incluyen géneros de animación, comedia, documental, drama y suspenso.

En el horario de las 16:15, se proyectará la película animada francesa “Mascotas al rescate”, dirigida por Benoît Daffis y Jean-Christian Tasy, una verdadera aventura llena de acción y comedia para toda la familia. El filme muestra como un tren se pone en marcha de forma inesperada, solo con mascotas a bordo, mientras el tejón Hans busca vengarse del perro policía Rex. Un mapache astuto llamado Falcon debe unirse a las mascotas para detener el tren y evitar una colisión.

A las 18:15, sigue en cartelera la exitosa “Homo Argentum”, una comedia antológica argentina dirigida por Mariano Cohn y Gastón Dupra y producida por Pampa Films y Gloriamundi. La película expone dieciséis historias independientes protagonizadas por el actor Guillermo Francella, que interpreta diversos personajes en «viñetas», con la intención de explorar el «gen argentino».

En el marco del Espacio INCAA, el viernes 29 de septiembre, a las 20, se proyectará “Buscando a Shakespeare”, un documental argentino dirigido por Gustavo Garzón y Mariana Sagasti. En él se investiga la figura de William Shakespeare a través de una combinación de investigación histórica y práctica teatral. Además, el largometraje explora cómo se interpreta a Shakespeare y quién es el autor detrás de sus obras.

También en el Espacio INCAA, desde el sábado 30 y el domingo 31, a las 20, el público podrá apreciar “Adiós a Madrid”, película dramática argentina - española, dirigida por Diego Corsini y escrita por Mariana Cangas. Luciano Cáceres interpreta a Ramiro que recibe la peor llamada de su vida: a pesar de no tener relación, debe viajar a Madrid para decidir sobre la vida o muerte de su padre, quien se encuentra en coma. Furioso con la situación, hace un viaje exprés de solo un día para que la situación le afecte lo menos posible. Pero la noche previa al momento en que debe enfrentarse a la difícil decisión, irá conociendo a ese padre ausente a través de su entorno y amigos más cercanos.

El protagonista irá recorriendo sus espacios habituales por los rincones madrileños, y en ellos se cruzará con una diversidad de personajes que lo irán llevando al límite. Mientras la noche lo sumerge en situaciones cada vez más intensas, Ramiro intentará procesar la distancia que siempre tuvo con su padre.

Por último, en el horario de las 21:45, se proyectará “Atrapado robando”, película estadounidense de suspenso policial, producida y dirigida por Darren Aronofsky y basada en el libro homónimo de Charlie Huston. Nueva York, años 90. Hank Thompson (Austin Butler) era un fenómeno del béisbol en el instituto que ya no puede seguir jugando, pero todo lo demás le va bien. Tiene una novia estupenda (Zoë Kravitz), es camarero en un antro en Nueva York y su equipo favorito está sorprendentemente luchando por el campeonato. Cuando su vecino Punky Russ (Matt Smith) le pide que cuide de su gato durante unos días, Hank se encuentra atrapado en medio de un grupo de gángsters amenazantes. Todos quieren algo de él; el problema es que él no sabe por qué.