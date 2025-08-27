Un caso de gusano “come carne” fue detectado por autoridades sanitarias de EEUU

Se trata de un viajero que llegó desde El Salvador. Este caso de miasis, provocada por larvas de mosca que se alimentan de carne viva, volvió a registrarse luego de ser erradicada en los años 60.

Hoy 14:51

El hallazgo de un parásito carnívoro en un paciente que viajó desde El Salvador encendió alertas sanitarias, aunque las autoridades confirmaron que el riesgo para la población general es muy bajo.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) informó que, por primera vez en muchos años, se detectó un caso humano de gusano barrenador en su territorio.

¿Qué es el gusano “come carne” y cómo llegó a Estados Unidos?

El episodio se confirmó en Maryland a principios de agosto y tuvo como protagonista a un paciente que había regresado recientemente de un viaje a El Salvador, país que enfrenta un brote activo de este parásito.

La noticia, difundida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y confirmada también por la Secretaría de Salud estatal, sorprendió a la comunidad científica.

No se trató solo de un episodio aislado en un viajero, sino de la reaparición de una enfermedad que Estados Unidos había logrado erradicar hace décadas. La miasis, provocada por larvas de mosca que se alimentan de carne viva, volvió a instalarse en la agenda sanitaria nacional.

Emily G. Hilliard, portavoz del HHS, afirmó en un comunicado que “este es el primer caso humano de miasis causada por el gusano barrenador del Nuevo Mundo (infestación parasitaria de larvas de mosca) asociada a viajes desde un país afectado por un brote, identificado en Estados Unidos”.

La precisión no es menor, porque remite a un parásito específico: la Cochliomyia hominivorax, conocida como gusano barrenador del ganado del Nuevo Mundo, que se distingue de la especie africana y asiática.

El paciente recibió atención médica inmediata y logró recuperarse sin complicaciones posteriores. Andrew Nixon, vocero del HHS, remarcó que “el riesgo para la salud pública en Estados Unidos por esta introducción es muy bajo”. La afirmación buscó transmitir tranquilidad y recalcar que no se detectaron nuevos contagios en el país ni casos asociados en animales domésticos o silvestres.

El impacto de la noticia, sin embargo, fue considerable. Por un lado, porque reveló que las fronteras sanitarias no son impermeables frente a parásitos endémicos de regiones tropicales. Por otro, porque recordó la amenaza económica que el gusano barrenador representa para la ganadería, una de las industrias más valiosas de Estados Unidos.

El parásito que agujerea la carne viva

La biología del gusano barrenador explica tanto el temor que despierta como la dificultad de erradicarlo. Se trata de la larva de una mosca parásita que deposita sus huevos en heridas abiertas o mucosas de cualquier animal de sangre caliente. Una vez que los huevos eclosionan, emergen larvas blancas provistas de piezas bucales que les permiten excavar y alimentarse de tejido vivo.

Este proceso, conocido como miasis, provoca dolor, inflamación, fiebre y secreción sanguinolenta. En fases avanzadas, las lesiones se amplían y pueden derivar en complicaciones sistémicas e incluso en la muerte del hospedador.

En animales de cría, como bovinos, ovinos y caprinos, el gusano barrenador representa un problema económico serio. Una infestación puede extenderse con rapidez en rebaños enteros y generar pérdidas millonarias.

¿Cómo se trata la miasis causada por el gusano “come carne” en personas?

En personas, aunque los casos son mucho menos comunes, la gravedad radica en la velocidad con la que las larvas destruyen los tejidos blandos. Por eso, un diagnóstico temprano y una intervención rápida resultan determinantes para la recuperación.

El caso registrado en Maryland permitió mostrar que, con atención médica adecuada, el pronóstico puede ser favorable. Según la Secretaría de Salud de ese estado, “el paciente recibió atención especializada y respondió favorablemente al tratamiento”. La eliminación de las larvas suele requerir procedimientos quirúrgicos menores, acompañados por antibióticos para prevenir infecciones secundarias. Cuando la intervención se concreta en las primeras etapas, la recuperación suele ser completa.

El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) advirtió que “el control del gusano barrenador requiere vigilancia permanente y la colaboración de servicios veterinarios y de salud pública”. Esta recomendación refleja una realidad conocida en países de Centroamérica, donde los brotes en ganado son recurrentes y demandan campañas continuas de control.

Amenazas pasadas y desafíos a futuro

En Estados Unidos, la amenaza del gusano barrenador no es nueva. Durante las décadas de 1950 y 1960 el parásito representó un desafío constante para la ganadería.

El problema se resolvió mediante la técnica del insecto estéril, un programa pionero en el que se liberaron moscas macho incapaces de reproducirse. Como las hembras se aparean una sola vez en su vida, el plan permitió reducir drásticamente la población hasta erradicarla por completo en 1966 en Estados Unidos y gran parte de Centroamérica.

Esa victoria, sin embargo, no fue definitiva. Desde 2022, la especie volvió a expandirse desde Sudamérica hacia el norte, alcanzando México y, más recientemente, Honduras, que informó más de 160 casos humanos en los últimos años. La reaparición cerca de la frontera estadounidense encendió las alarmas y llevó al Departamento de Agricultura a reforzar los controles y preparar nuevas campañas de erradicación.

En junio pasado se anunció la construcción de una planta en Texas para criar moscas estériles, aunque las autoridades advirtieron que el programa recién estaría operativo en dos o tres años.

La secretaria del Departamento de Agricultura, Brooke Rollins, subrayó que se trata de una inversión estratégica para proteger al sector agropecuario. El gobernador Greg Abbot, por su parte, señaló que la industria agrícola de Texas representa 2 millones de empleos y un valor de 867 mil millones de dólares. “Todo esto está en riesgo debido al gusano barrenador del Nuevo Mundo”, declaró.

Los cálculos de impacto económico son elocuentes: un brote masivo en Texas podría costar alrededor de 1800 millones de dólares en muertes de ganado, tratamientos veterinarios y gastos de medicamentos. El antecedente histórico y la magnitud del sector explican por qué la detección de un solo caso humano generó tanta repercusión.

Más allá de la prevención en animales, los expertos insisten en medidas simples para viajeros procedentes de zonas endémicas: mantener heridas cubiertas, usar repelente de insectos y evitar exposiciones prolongadas en entornos rurales donde las moscas tienen mayor presencia.

Los CDC remarcan que “la miasis no es común en EEUU” y que los casos suelen estar asociados a personas que visitaron regiones tropicales.

La combinación de vigilancia epidemiológica, investigación científica y cooperación internacional será clave para evitar que el gusano barrenador vuelva a establecerse en el territorio estadounidense.

Si bien las autoridades repiten que el riesgo para la población general es bajo, la experiencia demuestra que los parásitos no respetan fronteras y que un descuido puede bastar para reintroducirlos.

El caso de Maryland funcionó como un recordatorio de lo frágil que puede ser la línea entre la erradicación y el regreso de una plaga. También puso en primer plano la necesidad de fortalecer las políticas de bioseguridad y de dotar de recursos suficientes a los programas de control.

Para la ciencia, fue una oportunidad de volver a observar de cerca a un enemigo biológico que parecía derrotado. Para la opinión pública, una historia inquietante que mezcla salud humana, producción animal y seguridad económica.