Pedro “Sopa” Delgado y su gran presente en Los Pumas: "Estamos para compartirle a cualquiera"

El santiagueño remarcó la unión del grupo como factor determinante para quedarse con un duelo clave frente a los All Blacks en territorio argentino.

Hoy 15:09

Tras el histórico triunfo de Los Pumas frente a los All Blacks, por una nueva presentación en el Rugby Championship, el santiagueño Pedro “Sopa” Delgado remarcó la unión del grupo como factor determinante para quedarse con un duelo clave en territorio argentino.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Hemos trabajado mucho sobre el partido en Córdoba que se nos escapó por detalles, ajustamos cosas, y el planteo estuvo bastante bien, hicimos los que nos pidió y salió todo bien", abrió el santiagueño.

Además, expresó: "Estando adentro de la cancha sentía que estábamos mejor, por suerte seguimos y no dejamos de apretar el acelerador. Se dio el partido que buscábamos", remarcó.

"Justo el sábado hacia un año que me llamaron para sumarme a los pumas y haberle ganado a Sudáfrica y a los All Blacks es algo increíble. Fue una noche espectacular, se me vinieron muchas cosas a la cabeza, como arranqué y como estoy hoy en día. Estoy feliz", Resaltó.

Sobre su gran presente personal expresó: "No caigo donde estoy, se disfruta igual, pero pasó todo muy rápido. Estoy muy contento".

Hace días se confirmó que el santiagueño jugará en Harlequins de Inglaterra, respecto a ello, dijo: "Estoy contento de unirme a Harlequins, es un club con mucha historia, que siempre está en los primeros puestos. Va a ser un lindo desafío el irme a vivir a otro país con otro idioma, solo por el momento. Voy a poner todo de mi para ganarme mi lugar", declaró.

Por último, analizó el momento de Los Pumas: "Estamos muy bien, venimos en crecimiento, no tocamos nuestro techo. Estamos para compartirle a cualquiera", cerró Pedro “Sopa” Delgado, en diálogo con Radio Panorama.