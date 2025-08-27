Ingresar
Reserva: Central Córdoba empató con Estudiantes en el Oeste

Con este resultado, el equipo dirigido por Juan Carlos “Pollo” Roldán acumula 9 puntos y se ubica noveno en la zona A, afuera de zona de clasificación solo por diferencia de gol.

Hoy 22:48

La Reserva de Central Córdoba igualó 1-1 ante la de Estudiantes de La Plata en uno de los encuentros correspondientes a la 7ª fecha del Torneo Clausura Proyección que organiza la Liga Profesional de Fútbol de la AFA, disputado en el estadio Alfredo Terrera.

El conjunto Pincharrata se puso en ventaja a los 18 de la primera parte tras la definición de Benjamín Sagues, sin embargo, a los 25 de la misma etapa, Bautista Gerez se encargó de establecer el resultado final.

Con este resultado, el equipo dirigido por Juan Carlos “Pollo” Roldán acumula 9 puntos y se ubica noveno en la zona A, afuera de zona de clasificación solo por diferencia de gol. Su próximo compromiso será el miércoles 3 de septiembre a las 19 cuando visite a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro.

